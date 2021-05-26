За ходом сдачи ГИА в Приморье будут следить 1,4 тысячи добровольцев

Отметим, что меньше недели назад в школах Владивостока прошли торжественные мероприятия в рамках празднования последнего звонка. В этом году более 2,8 тысячи выпускников завершили обучение в средней школе. В одно из муниципальных учебных заведений — школу № 17 — приезжал лично и. о. главы Владивостока Константин Шестаков, чтобы поздравить выпускников с важным праздником.