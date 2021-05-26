За ходом сдачи ГИА в Приморье будут следить 1,4 тысячи добровольцев

Posted 26 мая 2021, 01:55
Published 26 мая 2021, 01:55
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Отмечается, что за ходом сдачи наблюдает более 1,4 тысячи добровольцев. Это общественные наблюдатели, которые прошли специальные короткие курсы. Условие для этого только одно — быть старше 18 лет.
Наблюдатели работают как в онлайн-режиме — из пункта во ВГУЭС, где за экзаменами следит около полусотни человек. Кроме того, более 1,4 тысячи наблюдателей работают непосредственно на месте.
ГИА в этом году школьники будут сдавать до 2 июля. Традиционно девятиклассники сдают экзамены по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Остальных экзаменов не будет.
Добавим, что выпускники с ограниченными возможностями зи инвалиды могут сдавать только один предмет по выбору — либо русский язык, либо математику.
Примечательно, что для ЕГЭ в этом году начнётся с 31 мая. Первыми пройдут экзамены по литературе, химии и географии.
ЕГЭ по русскому выпускники будут сдавать два дня: 2 и 4 июня. Экзамены по математике пройдут 7 июня, по истории и физике — 11 июня, а обществознание выпускники будут сдавать 15 июня.
Также отмечается, что 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.
Отметим, что меньше недели назад в школах Владивостока прошли торжественные мероприятия в рамках празднования последнего звонка. В этом году более 2,8 тысячи выпускников завершили обучение в средней школе. В одно из муниципальных учебных заведений — школу № 17 — приезжал лично и. о. главы Владивостока Константин Шестаков, чтобы поздравить выпускников с важным праздником.
Напомним, что такого рода мероприятия проходят в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей.