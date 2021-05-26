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Posted 26 мая 2021, 01:55

Published 26 мая 2021, 01:55

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

За ходом сдачи ГИА в Приморье будут следить 1,4 тысячи добровольцев

За ходом сдачи ГИА в Приморье будут следить 1,4 тысячи добровольцев

26 мая 2021, 01:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Девятиклассники начали сдавать выпускные экзамены в Приморье. Сейчас итоговая государственная аттестация проходит во всех школах России.

Отмечается, что за ходом сдачи наблюдает более 1,4 тысячи добровольцев. Это общественные наблюдатели, которые прошли специальные короткие курсы. Условие для этого только одно — быть старше 18 лет.

Наблюдатели работают как в онлайн-режиме — из пункта во ВГУЭС, где за экзаменами следит около полусотни человек. Кроме того, более 1,4 тысячи наблюдателей работают непосредственно на месте.

ГИА в этом году школьники будут сдавать до 2 июля. Традиционно девятиклассники сдают экзамены по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Остальных экзаменов не будет.

Добавим, что выпускники с ограниченными возможностями зи инвалиды могут сдавать только один предмет по выбору — либо русский язык, либо математику.

Примечательно, что для ЕГЭ в этом году начнётся с 31 мая. Первыми пройдут экзамены по литературе, химии и географии.

ЕГЭ по русскому выпускники будут сдавать два дня: 2 и 4 июня. Экзамены по математике пройдут 7 июня, по истории и физике — 11 июня, а обществознание выпускники будут сдавать 15 июня.

Также отмечается, что 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

Отметим, что меньше недели назад в школах Владивостока прошли торжественные мероприятия в рамках празднования последнего звонка. В этом году более 2,8 тысячи выпускников завершили обучение в средней школе. В одно из муниципальных учебных заведений — школу № 17 — приезжал лично и. о. главы Владивостока Константин Шестаков, чтобы поздравить выпускников с важным праздником.

Напомним, что такого рода мероприятия проходят в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей.

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