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Posted 27 мая 2021, 12:36

Published 27 мая 2021, 12:36

Modified 1 сентября 2022, 03:04

Updated 1 сентября 2022, 03:04

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении прокатчиков электросамокатов

27 мая 2021, 12:36
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении руководства пункта проката электросамокатов.

Как сообщает newizv.ru, прокат в период с 13 по 14 мая сдал в аренду два электросамоката жителям города, одному из которых 20 лет, второму — 21. Один из них, проезжая по Невскому проспекту на значительной скорости, столкнулся с прохожим. После чего сам, в свою очередь, получил травмы после избиения его двумя молодыми людьми.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пока неустановленных лиц из пункта проката самокатов. Там считают, что были оказаны не отвечающие требованиям безопасности услуги. А произошедшее - следствие непринятия мер, которые бы обеспечивали безопасность движения пешеходов.

В ведомстве отмечают рост случаев травмирований в последнее время вследствие агрессивной езды на электросамокатах. Это результат того, что отсутствуют единые правила для пунктов прокатов самокатов.

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