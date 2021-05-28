Найдено тело: в жутком деле с рухнувшим Лексусом появились новые подробности

Напомним, что чудовищный инцидент случился недалеко от села Нововарваровка. Автомобиль с 6 людьми внутри переезжал реку Арсеньевка по деревянному мосту, когда тот проломился. «Лексус» ушел под воду, выбраться откуда смогли только три пассажира. Машину достали, в ней было тело ещё одной девушки.