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Posted 28 мая 2021, 08:06

Published 28 мая 2021, 08:06

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Найдено тело: в жутком деле с рухнувшим Лексусом появились новые подробности

28 мая 2021, 08:06
Сюжет
МЧС
В реке Арсеньевка спасатели нашли тело мужчины. Предположительно, погибшим может оказаться водитель «Лексуса», который ушёл под воду в конце апреля этого года.

В СУ СК корреспонденту «Восток-Медиа» подтвердили то, что на месте поисков специалисты обнаружили тело. Однако его личность официально не установлена.

«В реке найдено тело. Возможно, это тело водителя, которого искали. Пока что опознание не проведено», — обозначила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская.

Напомним, что чудовищный инцидент случился недалеко от села Нововарваровка. Автомобиль с 6 людьми внутри переезжал реку Арсеньевка по деревянному мосту, когда тот проломился. «Лексус» ушел под воду, выбраться откуда смогли только три пассажира. Машину достали, в ней было тело ещё одной девушки.

Позже в социальных сетях появились подробности происшествия и стали известны имена спасшихся граждан, одна из которых оказалась знаменитостью местного масштаба.

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#Новости#МЧС#Происшествие
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