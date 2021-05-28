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Posted 27 мая 2021, 22:13

Published 27 мая 2021, 22:13

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Жительницу Тюменской области обвиняют в заведомо ложном доносе

27 мая 2021, 22:13
Сюжет
Происшествие
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая безосновательно обвинила человека в изнасиловании.

Как сообщает news.megatyumen.ru, женщина позвонила в полицию и заявила о том, что она стала жертвой изнасилования. Когда полиция прибыла в село Чечкино Ярковского района, выяснилось, что преступления не было. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, а в полицию она позвонила, потому что в компании, где она проводила время, все отказались отвезти ее домой.

Правоохранительные органы занимаются расследованием, женщине грозит наказание вплоть до тюремного ареста до трех лет.

#Новости#Происшествие
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