Жительницу Тюменской области обвиняют в заведомо ложном доносе

Как сообщает news.megatyumen.ru, женщина позвонила в полицию и заявила о том, что она стала жертвой изнасилования. Когда полиция прибыла в село Чечкино Ярковского района, выяснилось, что преступления не было. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, а в полицию она позвонила, потому что в компании, где она проводила время, все отказались отвезти ее домой.