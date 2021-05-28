Жительницу Тюменской области обвиняют в заведомо ложном доносе

Posted 27 мая 2021, 22:13
Published 27 мая 2021, 22:13
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Как сообщает news.megatyumen.ru, женщина позвонила в полицию и заявила о том, что она стала жертвой изнасилования. Когда полиция прибыла в село Чечкино Ярковского района, выяснилось, что преступления не было. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, а в полицию она позвонила, потому что в компании, где она проводила время, все отказались отвезти ее домой.
Правоохранительные органы занимаются расследованием, женщине грозит наказание вплоть до тюремного ареста до трех лет.