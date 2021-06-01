Нет воды, нечем дышать: власти рассказали проблемах с экологией на Дальнем Востоке

Posted 1 июня 2021, 02:18
Published 1 июня 2021, 02:18
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
По словам присутствовавшего на заседании представителя президента Юрия Трутнева, свыше 2 миллионов дальневосточников - 24% населения региона - живут в городах и посёлках с высоким уровнем загрязнения воздуха.
Лидируют по этому показателю не только в ДФО и но и в России такие города как Южно-Сахалинск (Сахалинская область) и Улан-Удэ (Республика Бурятия). Бурятская столица, например, может похвастаться 12-кратным превышением нормы содержания бензпиренов (канцерогенных веществ) в воздухе.
«Все это приводит к повышению заболеваемости граждан», - отметил полпред.
Местами наблюдается плачевная ситуация с обеспечением населения водой надлежащего качества. Так, 29% населения Забайкальского края не имеет доступа к чистой воде.
О причинах сложившегося положения рассказал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Он рассказал, что в течение последних 5 лет в ДФО не были возбуждены уголовные дела из-за загрязнения атмосферы.
При этом нарушений хватает: несоблюдение режима санитарно-защитных зон, пренебрежение установкой систем очистки выбросов на предприятиях.
«Не отвечает реальному положению дел противодействие преступному загрязнению вод, атмосферы, морской среды», - добавил он.