vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июня 2021, 02:18

Published 1 июня 2021, 02:18

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Нет воды, нечем дышать: власти рассказали проблемах с экологией на Дальнем Востоке

Нет воды, нечем дышать: власти рассказали проблемах с экологией на Дальнем Востоке

1 июня 2021, 02:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Экология
Примерно каждый четвёртый житель Дальневосточного федерального округа (ДФО) проживает в населённом пункте с загрязнённым воздухом. На совещании генпрокуратуры РФ и министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики власти рассказали об этой и других проблемах в сфере экологии в регионе.

По словам присутствовавшего на заседании представителя президента Юрия Трутнева, свыше 2 миллионов дальневосточников - 24% населения региона - живут в городах и посёлках с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Лидируют по этому показателю не только в ДФО и но и в России такие города как Южно-Сахалинск (Сахалинская область) и Улан-Удэ (Республика Бурятия). Бурятская столица, например, может похвастаться 12-кратным превышением нормы содержания бензпиренов (канцерогенных веществ) в воздухе.

«Все это приводит к повышению заболеваемости граждан», - отметил полпред.

Местами наблюдается плачевная ситуация с обеспечением населения водой надлежащего качества. Так, 29% населения Забайкальского края не имеет доступа к чистой воде.

О причинах сложившегося положения рассказал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Он рассказал, что в течение последних 5 лет в ДФО не были возбуждены уголовные дела из-за загрязнения атмосферы.

При этом нарушений хватает: несоблюдение режима санитарно-защитных зон, пренебрежение установкой систем очистки выбросов на предприятиях.

«Не отвечает реальному положению дел противодействие преступному загрязнению вод, атмосферы, морской среды», - добавил он.

Ранее «Восток-Медиа» писало об экологичности строящегося в Находке завода минеральных удобрений.

Материалы по теме
В Год экологии на Дальнем Востоке начнут вырубать кедровые лесаЭкологи разоряют лесной бизнес на Дальнем Востоке
#Новости#Общество#Дальний Восток#Экология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика