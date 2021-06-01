Нет воды, нечем дышать: власти рассказали проблемах с экологией на Дальнем Востоке

Лидируют по этому показателю не только в ДФО и но и в России такие города как Южно-Сахалинск (Сахалинская область) и Улан-Удэ (Республика Бурятия). Бурятская столица, например, может похвастаться 12-кратным превышением нормы содержания бензпиренов (канцерогенных веществ) в воздухе.