«Единая Россия» поможет регионам реализовать инфраструктурные проекты

В первую очередь партия отметила важность инфраструктурных бюджетных кредитов — в следующие пару лет правительство планирует выделить 500 миллиардов рублей на такие кредиты. Средства будут выдаваться под три процента годовых сроком на 15 лет. Поддержка не только позволит реализовать инфраструктурные проекты, но и позволит инвестировать в развитие общественного транспорта.