«Единая Россия» поможет регионам реализовать инфраструктурные проекты

Posted 4 июня 2021, 18:48
Published 4 июня 2021, 18:48
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Как пишет nashgorod.ru, совместно с кабмином ЕР рассматривает критерии участия в этой программе, хотя, как сообщается, поддержка должна быть доступна для всех регионов.
В первую очередь партия отметила важность инфраструктурных бюджетных кредитов — в следующие пару лет правительство планирует выделить 500 миллиардов рублей на такие кредиты. Средства будут выдаваться под три процента годовых сроком на 15 лет. Поддержка не только позволит реализовать инфраструктурные проекты, но и позволит инвестировать в развитие общественного транспорта.
«Многие губернаторы уже активно включились в эту работу, чтобы заявиться и войти в эти проекты. И здесь мы получим налоги, рабочие места, загрузки предприятий», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Сообщается, что партия ЕР добилась двукратного увеличения финансирования строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах. В этом году эта сумма составит два миллиарда рублей.
Также партия активно реализует программу по расселению из аварийного жилья и благоустройству городских территорий. В недавнем голосовании «Единой России» и Минстроя за объекты благоустройства приняли участие свыше 10 миллионов человек. Программа формирования комфортной городской среды выросла из партпроекта ЕР «Городская среда».
«Мы видим, что активность людей в голосовании подчеркивает его значимость, их небезразличное отношение к своему городу, поселку, двору и улице. Я уверен, что это один из самых эффективных проектов партии», — отметил губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров.
Как сообщает сайт ER.ru, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на площадке ПМЭФ-2021 заявил, что идеи губернаторов могут войти в предвыборную программу ЕР на парламентских выборах в сентябре. Документ планируют окончательно утвердить в августе этого года.
«Партия „приземляет“ реализацию проектов в регионах. Это новые налоги, новые рабочие места», — отметил политолог Дмитрий Бадовский.