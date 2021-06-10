В Хабаровске пенсионеры сварили эликсир молодости

Даже язык не поворачивается их называть пенсионерами или пожилыми гражданами. Глаза у всех горящие, для мероприятия подготовили специальные костюмы, сказочные. А кто-то и корыто настоящее прихватил, и самую первую стиральную «машину» — доску, которая помимо основного назначения может применяться и как музыкальный инструмент. Приняли участие и двое мужчин, один из которых был в костюме медвежонка. Это был глава семьи Булатовых. В этом году он с супругой отпраздновал золотую свадьбу.