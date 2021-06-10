В Хабаровске пенсионеры сварили эликсир молодости

Posted 10 июня 2021, 04:36
Published 10 июня 2021, 04:36
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Если раньше такие мероприятия называли игровой программой, то сегодня называются по-молодежному «квестом». И если в праздник вложили часть души и игротехники, и сами участники, то хорошее настроение гарантировано.
В центре работы с населением «Исток» пригласили хабаровчан серебряного возраста в сказку. И они откликнулись. И не только жители Железнодорожного района, приехала даже команда из поселка Горького. Это уже стало традицией: клуб «Исток» собирает на свои мероприятия самых «шухарных» горожан со всего города.
Даже язык не поворачивается их называть пенсионерами или пожилыми гражданами. Глаза у всех горящие, для мероприятия подготовили специальные костюмы, сказочные. А кто-то и корыто настоящее прихватил, и самую первую стиральную «машину» — доску, которая помимо основного назначения может применяться и как музыкальный инструмент. Приняли участие и двое мужчин, один из которых был в костюме медвежонка. Это был глава семьи Булатовых. В этом году он с супругой отпраздновал золотую свадьбу.
Шесть команд горожане назвали в честь любимых сказок. Задачу по сбору ингредиентов для зелья выполнили на пятерку: у Красной Шапочки — волшебные пирожки, у Бабы Яги — куриную лапку, у Змея Горыныча- волшебные когти, у Емели — рыбью наживку, у царевен Несмеян — пузырьки со слезами. Обязательная задача — поколдовать у Березки, поводить хоровод. Это, конечно, выполнили.
Победили все шесть команд, а как же иначе? Если говорить о подарках, то помимо сладких призов, песен в исполнении вокального ансамбля и любимого артиста Краевого Музыкального театра Никиты Туранова, участники этих сказочных «гонок» получили заряд хорошего настроения — лучшего эликсира молодости.
И самое главное, то, что стареть можно красиво, и то, что на пенсии есть жизнь — и еще какая! В очередной раз доказали в центре «Исток».