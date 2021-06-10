vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2021, 04:36

Published 10 июня 2021, 04:36

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

В Хабаровске пенсионеры сварили эликсир молодости

10 июня 2021, 04:36
Компоненты для зелья они честно отвоевали у героев сказок.

Если раньше такие мероприятия называли игровой программой, то сегодня называются по-молодежному «квестом». И если в праздник вложили часть души и игротехники, и сами участники, то хорошее настроение гарантировано.

В центре работы с населением «Исток» пригласили хабаровчан серебряного возраста в сказку. И они откликнулись. И не только жители Железнодорожного района, приехала даже команда из поселка Горького. Это уже стало традицией: клуб «Исток» собирает на свои мероприятия самых «шухарных» горожан со всего города.

Даже язык не поворачивается их называть пенсионерами или пожилыми гражданами. Глаза у всех горящие, для мероприятия подготовили специальные костюмы, сказочные. А кто-то и корыто настоящее прихватил, и самую первую стиральную «машину» — доску, которая помимо основного назначения может применяться и как музыкальный инструмент. Приняли участие и двое мужчин, один из которых был в костюме медвежонка. Это был глава семьи Булатовых. В этом году он с супругой отпраздновал золотую свадьбу.

Шесть команд горожане назвали в честь любимых сказок. Задачу по сбору ингредиентов для зелья выполнили на пятерку: у Красной Шапочки — волшебные пирожки, у Бабы Яги — куриную лапку, у Змея Горыныча- волшебные когти, у Емели — рыбью наживку, у царевен Несмеян — пузырьки со слезами. Обязательная задача — поколдовать у Березки, поводить хоровод. Это, конечно, выполнили.

Победили все шесть команд, а как же иначе? Если говорить о подарках, то помимо сладких призов, песен в исполнении вокального ансамбля и любимого артиста Краевого Музыкального театра Никиты Туранова, участники этих сказочных «гонок» получили заряд хорошего настроения — лучшего эликсира молодости.

И самое главное, то, что стареть можно красиво, и то, что на пенсии есть жизнь — и еще какая! В очередной раз доказали в центре «Исток».

#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика