В сторону Приморья движется китайский циклон — есть 2 варианта развития событий

Posted 15 июня 2021, 06:52
Published 15 июня 2021, 06:52
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
До четверга синоптической обстановкой будет управлять гребень охотского антициклона. По информации «Примпогоды», в первой половине недели ночной температурный фон будет равен +9… +16 (на востоке +5… +8) градусам. Днём воздух будет прогреваться до +20… +29 градусов, на побережье — от +13 до +19 градусов. При этом серьёзных осадков не ожидается, кроме мороси на побережье.
Во второй половине недели ситуация поменяется. Влияние гребня охотского антициклона станет слабее. 17 июня на континентальные районы края выйдет тёплый сектор китайского циклона — выглянет солнце, потеплеет на 1-4 градуса. На побережье сохранятся очаги моросящего тумана, но температурный фон станет выше.
В пятницу, 18 мая, всё изменится. Активные фронтальные разделы китайского циклона станут причиной осадков на большей территории Приморья.
Существует две версии развития событий:
Пока синоптики пристально следят за синоптическим раскладом.
«При подтверждении худшего варианта развития событий будет распространено штормовое предупреждение», — уточнили специалисты.
В столице ДФО неделя будет облачной, туманной. Вероятна морось при сильном юго-восточном ветре. Температура воздуха ночью: +10… +13 градусов, днём: +13… +16 градусов.
«В пятницу погодные условия во Владивостоке ухудшатся, морось перейдет в дождь, порывы ветра могут достигать 20 — 25 м/с», — добавили синоптики.