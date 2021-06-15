В сторону Приморья движется китайский циклон — есть 2 варианта развития событий

До четверга синоптической обстановкой будет управлять гребень охотского антициклона. По информации «Примпогоды», в первой половине недели ночной температурный фон будет равен +9… +16 (на востоке +5… +8) градусам. Днём воздух будет прогреваться до +20… +29 градусов, на побережье — от +13 до +19 градусов. При этом серьёзных осадков не ожидается, кроме мороси на побережье.