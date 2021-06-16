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Posted 16 июня 2021, 07:11

Published 16 июня 2021, 07:11

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Приморье окажется в секторе китайского циклона

16 июня 2021, 07:11
Сюжет
Погода
В Приморском крае в четверг, 17 июня, потеплеет. На побережье опустится туман. На конец недели придётся ухудшение погоды.

Уже завтра, по прогнозам приморских синоптиков, Приморский край окажется в тёплом секторе китайского циклона. Осадков быть не должно. Поступившая тёплая воздушная масса поднимет температурный фон на 1-3 градуса. При этом на побережье ожидаются очаги тумана. В течение дня циклонический вихрь будет приближаться, а на западе — усиливаться южный ветер.

В дальневосточной столице завтра утром возможна слабая морось. Местами ожидается туман. При юго-восточном свежем ветре температурный фон будет прежним.

Напомним, в Приморье ожидается ухудшение погоды в конце рабочей недели. Синоптики рассматривают 2 варианта развития событий. Если подтвердится худший сценарий, то в крае объявят штормовое предупреждение.

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#Новости#Общество#Погода
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