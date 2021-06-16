Приморье окажется в секторе китайского циклона

Уже завтра, по прогнозам приморских синоптиков, Приморский край окажется в тёплом секторе китайского циклона. Осадков быть не должно. Поступившая тёплая воздушная масса поднимет температурный фон на 1-3 градуса. При этом на побережье ожидаются очаги тумана. В течение дня циклонический вихрь будет приближаться, а на западе — усиливаться южный ветер.