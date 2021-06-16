Приморье окажется в секторе китайского циклона

Posted 16 июня 2021, 07:11
Published 16 июня 2021, 07:11
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Уже завтра, по прогнозам приморских синоптиков, Приморский край окажется в тёплом секторе китайского циклона. Осадков быть не должно. Поступившая тёплая воздушная масса поднимет температурный фон на 1-3 градуса. При этом на побережье ожидаются очаги тумана. В течение дня циклонический вихрь будет приближаться, а на западе — усиливаться южный ветер.
В дальневосточной столице завтра утром возможна слабая морось. Местами ожидается туман. При юго-восточном свежем ветре температурный фон будет прежним.
Напомним, в Приморье ожидается ухудшение погоды в конце рабочей недели. Синоптики рассматривают 2 варианта развития событий. Если подтвердится худший сценарий, то в крае объявят штормовое предупреждение.