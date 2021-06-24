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Posted 24 июня 2021, 15:05

Published 24 июня 2021, 15:05

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Мальчик на велосипеде врезался в КаМАЗ в Приморье

24 июня 2021, 15:05
Сюжет
Происшествие
В Приморье 11-летний мальчик приехал на каникулы к бабушке и попал в ДТП с участием КаМАЗа.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в Анучинском районе.

Сообщается, что ребёнок на велосипеде выехал на перекрёсток, в это время по главной дороге двигалась многотонная машина. Мальчик поздно заметил КаМАЗ и врезался в его переднее колесо, после чего упал на проезжую часть.

Позже выяснилось, что школьник неправильно отрегулировал сиденье велосипеда, из-за чего не доставал до педалей и попросту не смог вовремя затормозить. Таким образом, прогулка лишь чудом не привела к трагедии.

В ГИБДД Приморья напомнили, что движение велосипедиста по проезжей части дороги допускается только с 14-летнего возраста. При этом взрослым обязательно нужно проконтролировать техническую исправность велосипеда, отрегулировать сиденье и проверить наличие у подростка защитной экипировки.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что шестнадцатилетняя девочка-подросток пострадала в результате ДТП, которое произошло в районе улицы Просёлочной во Владивостоке.

#Новости#Происшествие
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