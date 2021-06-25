Штормовое предупреждение: синоптики объявили приморцам о высокой опасности

Posted 25 июня 2021, 06:11
Published 25 июня 2021, 06:11
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Как сообщили синоптики «Примпогоды», продлится такой режим с 26 по 29 июня. В основном это коснётся северных районов — Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский.
В связи с этим передано штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждают о том, что в этот период нужно быть особенно осторожными с огнём, не разводить костров и по возможности воздержаться от посещения лесов.
Отметим, что пожароопасность специалисты рассчитывают по данным о влажности и температуре воздуха. Также учитывают данные о количестве осадков за сутки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в субботу, 26 июня, поле повышенного атмосферного давления обеспечит жару. Температура воздуха достигнет +25… +32 градусов. В прибрежной зоне будет прохладней — от +17 до +23 градусов. При этом обойдётся без осадков.
В воскресенье, 27 июня, к региону подойдут атмосферные фронты. Жара спадёт. Местами пройдут дожди. Похолодает на 1-4 градуса.