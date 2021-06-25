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Posted 25 июня 2021, 06:11

Published 25 июня 2021, 06:11

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Штормовое предупреждение: синоптики объявили приморцам о высокой опасности

Штормовое предупреждение: синоптики объявили приморцам о высокой опасности

25 июня 2021, 06:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
В лесах Приморья сохраняется четвёртый, высокий класс пожарной опасности. По большей части он ожидается на севере края, где сейчас наиболее сухая и жаркая погода.

Как сообщили синоптики «Примпогоды», продлится такой режим с 26 по 29 июня. В основном это коснётся северных районов — Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский.

В связи с этим передано штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждают о том, что в этот период нужно быть особенно осторожными с огнём, не разводить костров и по возможности воздержаться от посещения лесов.

Отметим, что пожароопасность специалисты рассчитывают по данным о влажности и температуре воздуха. Также учитывают данные о количестве осадков за сутки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в субботу, 26 июня, поле повышенного атмосферного давления обеспечит жару. Температура воздуха достигнет +25… +32 градусов. В прибрежной зоне будет прохладней — от +17 до +23 градусов. При этом обойдётся без осадков.

В воскресенье, 27 июня, к региону подойдут атмосферные фронты. Жара спадёт. Местами пройдут дожди. Похолодает на 1-4 градуса.

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