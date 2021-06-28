Подростки нашли банковскую карту и «погуляли» на 20 тысяч рублей

Posted 28 июня 2021, 12:06
Published 28 июня 2021, 12:06
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в городе Уссурийске.
По версии следствия, один из мальчиков проходил мимо дома на улице Кузнечной, когда увидел на земле чужую банковскую карту. Недолго думая, парень поднял её, после чего вместе со своим другом принялся тратить чужие деньги: они совершали различные покупки, пользуясь функцией бесконтактной оплаты. В общей сложности приятелям удалось потратить 19 860 рублей. Тем самым они причинили значительный материальный ущерб жителю Уссурийска, которому принадлежала карта.
Через некоторое время подростки были найдены. В отношении них было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета).
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно передано на рассмотрение в суд.
Как сообщало «Восток-Медиа», ранее в полиции Приморья рассказали жителям края о том, что делать, если вы нашли чужую банковскую карту. Как предупреждали стражи порядка, расплачиваться такой картой категорически нельзя, в противном случае можно стать фигурантом уголовного дела. Лучше всего уничтожить найденную карту, разрезав её на мелкие кусочки.