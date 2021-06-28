Подростки нашли банковскую карту и «погуляли» на 20 тысяч рублей

Как сообщало «Восток-Медиа», ранее в полиции Приморья рассказали жителям края о том, что делать, если вы нашли чужую банковскую карту. Как предупреждали стражи порядка, расплачиваться такой картой категорически нельзя, в противном случае можно стать фигурантом уголовного дела. Лучше всего уничтожить найденную карту, разрезав её на мелкие кусочки.