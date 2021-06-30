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Posted 30 июня 2021, 09:47

Published 30 июня 2021, 09:47

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Июль начнётся с отключений: сотни жителей Владивостока останутся без холодной воды

Июль начнётся с отключений: сотни жителей Владивостока останутся без холодной воды

30 июня 2021, 09:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сотни жителей Владивостока останутся без холодной воды утром в четверг, 1 июля, из-за аварийно-ремонтных работ.

По информации на официальном сайте «Приморского водоканала», уже с 9 часов от холодного водоснабжения будут отключены несколько домов, расположенных по улицам Борисенко и Монтажная. Сообщается, что до 16 часов воды не будет по следующим адресам: Борисенко, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а; Монтажная 2, 4, 11, 13.

На следующей рабочей неделе жителей Владивостока ждут по-настоящему массовые отключения. Так, 6 июля без холодного водоснабжения останется часть жителей проспекта 100-летия Владивостоку: из-за плановых ремонтных работ воды не будет в домах под номерами 78, 80, 82, 84.

К 7 июля запастись водой придётся жителям Первомайского района города. По данным «Примводоканала», с 00 часов и до 23:45 в связи с производством плановых работ пройдут отключения по адресам: Первая Поселковая, 25, 27, 29, 51; Адмирала Макарова; Адмирала Макарова переулок; Бурачка, 4, 6; Брянская; Бежецкая; Гульбиновича, 8, 13, 17, 19, 19а, 21, 25, 27; Босфора; Гульбиновича, 8, 13, 17, 19, 19а, 21, 25, 27; Гастелло; Зои Космодемьянской; Калинина, 116, 140, 144, 148, 149, 150, 162, 180, 206, 210, 214, 218, 220, 222, 244, 275, 277, 279, 279а, 281, 281а, 285, 287, 295; Матросова; Надибаидзе; Ольховая 17, 19, (Рыбный порт со стороны Ольховой); Олега Кошевого, 1а, 1в, 3, 5, 7, 26а, 26; Одесская; Окатовая, 54, 56, 60; Пихтовая, 8, 14; Приморская; Тополевая; Фастовская 29; Херсонская; Черемуховая, 2, 4, 6, 3, 3б, 5, 12, 14, 7, 9.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о масштабных плановых отключениях водоснабжения, которые прошли в дальневосточной столице.

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