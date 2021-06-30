Июль начнётся с отключений: сотни жителей Владивостока останутся без холодной воды

По информации на официальном сайте «Приморского водоканала», уже с 9 часов от холодного водоснабжения будут отключены несколько домов, расположенных по улицам Борисенко и Монтажная. Сообщается, что до 16 часов воды не будет по следующим адресам: Борисенко, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а; Монтажная 2, 4, 11, 13.