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Posted 1 июля 2021, 11:38

Published 1 июля 2021, 11:38

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

«Прямо из рук»: жительница Приморья не пожалела 82-летнюю женщину

1 июля 2021, 11:38
Сюжет
Происшествие
В Приморье девушка среди бела дня ограбила пожилую женщину, которая шла в продуктовый магазин.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в Спасском районе края.

82-летняя пенсионерка направлялась в продуктовый магазин. В это время к ней подбежала неизвестная девушка – она вырвала сумку, в которой лежали деньги и ключи от квартиры, из рук пожилой женщины и скрылась.

Пенсионерка обратилась в полицию. На место случившегося тут же прибыла оперативно-следственная группа. Стражам порядка по горячим следам удалось задержать подозреваемую – она была доставлена в отделение, где и призналась в содеянном.

Девушка призналась, что украденные деньги она хотела потратить, а сумку пенсионерки попросту выбросила.

Полицейским удалось найти имущество пожилой женщины и вернуть его владелице.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Если вина молодой особы будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке 92-летняя женщина оказалась в центре жёсткого конфликта на дороге: ей брызнули в лицо из перцового баллончика, после чего несчастная потеряла сознание. Помощь пенсионерке оказал проезжавший мимо сотрудник полиции.

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#Новости#Происшествие
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