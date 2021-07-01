«Прямо из рук»: жительница Приморья не пожалела 82-летнюю женщину

Posted 1 июля 2021, 11:38
Published 1 июля 2021, 11:38
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в Спасском районе края.
82-летняя пенсионерка направлялась в продуктовый магазин. В это время к ней подбежала неизвестная девушка – она вырвала сумку, в которой лежали деньги и ключи от квартиры, из рук пожилой женщины и скрылась.
Пенсионерка обратилась в полицию. На место случившегося тут же прибыла оперативно-следственная группа. Стражам порядка по горячим следам удалось задержать подозреваемую – она была доставлена в отделение, где и призналась в содеянном.
Девушка призналась, что украденные деньги она хотела потратить, а сумку пенсионерки попросту выбросила.
Полицейским удалось найти имущество пожилой женщины и вернуть его владелице.
В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Если вина молодой особы будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке 92-летняя женщина оказалась в центре жёсткого конфликта на дороге: ей брызнули в лицо из перцового баллончика, после чего несчастная потеряла сознание. Помощь пенсионерке оказал проезжавший мимо сотрудник полиции.