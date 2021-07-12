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Posted 12 июля 2021, 00:57

Published 12 июля 2021, 00:57

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Губернатор рассказал, как в Приморье будет развиваться массовый лыжный спорт

Губернатор рассказал, как в Приморье будет развиваться массовый лыжный спорт

12 июля 2021, 00:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Спорт
В рамках развития лыжного спорта в Приморье будут закуплены палки для скандинавской ходьбы, на специализированных спортивных объектах продолжится благоустройство. Об этом рассказал губернатор Олег Кожемяко, посетив лыжную базу в селе Калиновка.

Глава региона отметил, что всё больше приморцев становятся на лыжи с каждым годом. Если в 2019 году регулярно на лыжню выходили примерно 3 000 человек, то зимой 2020 года лыжные базы края приняли свыше 65 000 жителей региона.

Помимо прочего, вклад в такой рост внесло появление возможности получить лыжные инвентарь бесплатно, переодеться и отдохнуть в специально оборудованных местах. Немало способствовало популяризации этого спорта и проведение массовых лыжных мероприятий.

Глава Приморья Олег Кожемяко призвал развивать этот вид спорта и дальше, причём работу специализированных объектов нужно продолжать и летом. Для тренировок в тёплое время года на нескольких лыжных базах Приморья появятся лыжероллерные трассы.

Также для популяризации спорта были закуплены 5 000 пар палок для скандинавской ходьбы. Получить этот инвентарь для занятия спортом приморцы смогут совершенно бесплатно.

Обсудив эти планы, глава региона поучаствовал в кроссе, проходившем на лыжной базе в Калиновке. Губернатор пробежал 4 километра, а после этого отправился на лыжную базу при детско-юношеской спортивной школе в селе Дмитриевка.

Он оценил проделанную на объекте работу и рассказал, что в будущем здесь появится лыжероллерная трасса и каток. Со своей стороны губернатор пообещал поддержать развитие этого объекта, притягивающего лыжников из Черниговского и соседних районов.

Поддержка развития лыжного спорта оказывается в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Также власти края осуществляют социально значимые проекты и мероприятия в Приморском крае в сфере спорта, здорового образа жизни.

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