Губернатор рассказал, как в Приморье будет развиваться массовый лыжный спорт

Posted 12 июля 2021, 00:57
Published 12 июля 2021, 00:57
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Глава региона отметил, что всё больше приморцев становятся на лыжи с каждым годом. Если в 2019 году регулярно на лыжню выходили примерно 3 000 человек, то зимой 2020 года лыжные базы края приняли свыше 65 000 жителей региона.
Помимо прочего, вклад в такой рост внесло появление возможности получить лыжные инвентарь бесплатно, переодеться и отдохнуть в специально оборудованных местах. Немало способствовало популяризации этого спорта и проведение массовых лыжных мероприятий.
Глава Приморья Олег Кожемяко призвал развивать этот вид спорта и дальше, причём работу специализированных объектов нужно продолжать и летом. Для тренировок в тёплое время года на нескольких лыжных базах Приморья появятся лыжероллерные трассы.
Также для популяризации спорта были закуплены 5 000 пар палок для скандинавской ходьбы. Получить этот инвентарь для занятия спортом приморцы смогут совершенно бесплатно.
Обсудив эти планы, глава региона поучаствовал в кроссе, проходившем на лыжной базе в Калиновке. Губернатор пробежал 4 километра, а после этого отправился на лыжную базу при детско-юношеской спортивной школе в селе Дмитриевка.
Он оценил проделанную на объекте работу и рассказал, что в будущем здесь появится лыжероллерная трасса и каток. Со своей стороны губернатор пообещал поддержать развитие этого объекта, притягивающего лыжников из Черниговского и соседних районов.
Поддержка развития лыжного спорта оказывается в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.
Также власти края осуществляют социально значимые проекты и мероприятия в Приморском крае в сфере спорта, здорового образа жизни.