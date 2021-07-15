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Posted 15 июля 2021, 10:13

Published 15 июля 2021, 10:13

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

«Нашли ногу в мусорке»: жуткая находка переполошила пол-Владивостока

15 июля 2021, 10:13
Сюжет
Происшествие
Неприятная находка была обнаружена на улице Анны Щетининой во Владивостоке. В мусорных баках у продуктового магазина мужчина нашел отрезанную конечность, которая лежала в пакете.

Очевидец сообщил об этом местным жителям, а те позвонили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия. Тогда и выяснилось, что переполох был поднят напрасно: в пакете лежала медвежья лапа.

«Нашли на Щетининой лапу медведя, поначалу не разобравшись, что и как, собрали кучу народа. Следователи вскрыли пакет, там оказалась сваренная медвежья лапа. Ничего криминального», - рассказал подписчик Instagram-паблика dps.control, который, по его словам, также оказался на месте событий.

Напомним, похожая ситуация произошла в ноябре прошлого года во Владивостоке во дворе дома на улице Фадеева: женщина обнаружила на клумбе напротив подъезда пакеты с отрубленными головами коров. Кто и зачем выбросил головы парнокопытных - так и осталось неизвестным. Ситуация вызвала большой резонанс в социальных сетях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, на одном из детских пляжей Приморья граждане наткнулись на мёртвого оленя. Очевидцы считают, что неизвестные лица застрелили животное и изувечили тушу.

#Новости#Происшествие
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