«Нашли ногу в мусорке»: жуткая находка переполошила пол-Владивостока

Напомним, похожая ситуация произошла в ноябре прошлого года во Владивостоке во дворе дома на улице Фадеева: женщина обнаружила на клумбе напротив подъезда пакеты с отрубленными головами коров. Кто и зачем выбросил головы парнокопытных - так и осталось неизвестным. Ситуация вызвала большой резонанс в социальных сетях.