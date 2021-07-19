Эффективнее тряпки и спирта: какие приборы поставить для борьбы с вирусами

Неоднократно руководители заводов, выпускающих рециркуляторы и другие приборы по обеззараживанию воздуха, обращались в Роспотребнадзор и просили санитарные власти разъяснить, в каких помещениях приборы по очистке воздуха устанавливаются в обязательном порядке, а в каких — нет. Например, ситуация в школах удручающая, но все зависит от директора. В одних школах рециркуляторы стоят в каждом классе, в других — пара приборов на всю школу, в третьих их нет вообще. Почтовые отделения, куда ходят в основном пенсионеры, то есть, люди из группы риска, не оснащены такими приборами. Далеко не все МФЦ, отделы соцзащиты или даже пункты по вакцинации могут похвастаться свежим, очищенным от бактерий и вирусов воздухом. Роспотребнадзор хоть и говорит — ставить, но система контроля не налажена.