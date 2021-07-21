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Posted 21 июля 2021, 12:43

Published 21 июля 2021, 12:43

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Новый автобусный маршрут появился во Владивостоке

21 июля 2021, 12:43
Во Владивостоке появился новый автобусный маршрут – такое решение приняли городские власти, основываясь на пожеланиях жителей дальневосточной столицы.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации краевого центра, автобус №30к будет следовать по маршруту «Бухта Тихая – Черемуховая – Бухта Тихая». Предполагается, что с помощью этого автобуса жители Тихой смогут без труда добраться до поликлиники № 6 на Черемуховой, 32. Общественный транспорт будет ходить с интервалом в 40 минут в будние дни и 90 минут – в выходные.

Кроме того, ещё три автобусных маршрута изменили схему движения во Владивостоке. Так, автобус № 12 по просьбам горожан снова будет следовать по маршруту «Героев Варяга – Иртышская – 1-я Речка – Семеновская», а конечным пунктом автобуса № 85 станет остановка «Тухачевского». По многочисленным просьбам пассажиров внесли изменения в маршрут № 29к «Воевода – Мини-ТЭЦ «Центральная». Теперь движение автобусов продлили до мыса Поспелова.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что автобусы во Владивостоке временно изменят схему движения: общественный транспорт будет ходить по-новому с 30 июля по 15 августа. Такая мера принята в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на теплосетях в центре приморской столицы.

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