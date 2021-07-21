Новый автобусный маршрут появился во Владивостоке

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации краевого центра, автобус №30к будет следовать по маршруту «Бухта Тихая – Черемуховая – Бухта Тихая». Предполагается, что с помощью этого автобуса жители Тихой смогут без труда добраться до поликлиники № 6 на Черемуховой, 32. Общественный транспорт будет ходить с интервалом в 40 минут в будние дни и 90 минут – в выходные.