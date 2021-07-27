«Это прям боль»: популярное место отдыха во Владивостоке превратилось в свалку

Posted 27 июля 2021, 13:05
Published 27 июля 2021, 13:05
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
В аномальную жару, накрывшую в последние дни Приморье и Владивосток, жители и гости дальневосточной столицы устремились на лазурный берег. Накупавшись и перекусив с видом на море, люди наконец собираются домой, при этом многие оставляют на песке после отдыха горы мусора.
Душераздирающее видео с места событий было опубликовано в популярном Instagram-паблике blog_vladivostok.
«Люди, вы почему такие свиньи?» – в отчаянии задаёт риторический вопрос голос за кадром.
В комментариях подписчики паблика подтвердили, что проблема начала приобретать просто катастрофические масштабы, и обрушили народный гнев на нарушителей порядка.
«Это прям боль, мы живём рядом, часто бываем и за другими стараемся убирать. Но сейчас масштабы просто катастрофические»;
«За неделю уделали пляж! Тонны еды прут с собой, складывают в пакеты и оставляют после себя грязь. Жуть!»;
«Ну что ж такое-то, не пешком же приходите. Неужели сложно свой пакет в машину положить и возле дома выбросить? Дома возле кровати вряд ли гадят»;
«Они этому учат детей, ужас»;
«Фу, как можно такими быть»;
«Сами же приедут в этот свинарник», – пишут пользователи соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что житель Владивостока пожаловался на местного водителя, который выкинул бутылку из салона авто прямо на землю недалеко от кинотеатра и спокойно уехал по своим делам.