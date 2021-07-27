vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июля 2021, 13:05

Published 27 июля 2021, 13:05

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

«Это прям боль»: популярное место отдыха во Владивостоке превратилось в свалку

27 июля 2021, 13:05
Пляж в районе бухты Патрокл во Владивостоке превращается в огромную свалку.

В аномальную жару, накрывшую в последние дни Приморье и Владивосток, жители и гости дальневосточной столицы устремились на лазурный берег. Накупавшись и перекусив с видом на море, люди наконец собираются домой, при этом многие оставляют на песке после отдыха горы мусора.

Душераздирающее видео с места событий было опубликовано в популярном Instagram-паблике blog_vladivostok.

«Люди, вы почему такие свиньи?» – в отчаянии задаёт риторический вопрос голос за кадром.

В комментариях подписчики паблика подтвердили, что проблема начала приобретать просто катастрофические масштабы, и обрушили народный гнев на нарушителей порядка.

«Это прям боль, мы живём рядом, часто бываем и за другими стараемся убирать. Но сейчас масштабы просто катастрофические»;

«За неделю уделали пляж! Тонны еды прут с собой, складывают в пакеты и оставляют после себя грязь. Жуть!»;

«Ну что ж такое-то, не пешком же приходите. Неужели сложно свой пакет в машину положить и возле дома выбросить? Дома возле кровати вряд ли гадят»;

«Они этому учат детей, ужас»;

«Фу, как можно такими быть»;

«Сами же приедут в этот свинарник», – пишут пользователи соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что житель Владивостока пожаловался на местного водителя, который выкинул бутылку из салона авто прямо на землю недалеко от кинотеатра и спокойно уехал по своим делам.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика