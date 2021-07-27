«Это прям боль»: популярное место отдыха во Владивостоке превратилось в свалку

В аномальную жару, накрывшую в последние дни Приморье и Владивосток, жители и гости дальневосточной столицы устремились на лазурный берег. Накупавшись и перекусив с видом на море, люди наконец собираются домой, при этом многие оставляют на песке после отдыха горы мусора.