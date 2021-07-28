Дальнегорск попал в «красную зону»: в городе введён особый режим

Posted 28 июля 2021, 03:11
Published 28 июля 2021, 03:11
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Распоряжение о действии режима накануне во вторник, 27 июля, подписала председатель краевого правительства Вера Щербина. Теперь властям Дальнегорска, попавшего в список, следует действовать по инструкции, чтобы обезопасить территорию от возможных тяжёлых последствий.
В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира рассказали, что на время действия введённого режима запрещено дальнегорцам. Горожанам нельзя ходить в лес, разводить костры, поджигать мусор и вообще следует прекратить проведение каких-либо огнеопасных работ.
Также важно не складировать горючие материалы и легковоспламеняемый мусор. Поставлена задача запастись водой для использования в экстренных ситуациях и по необходимости нужно сделать противопожарные рвы.
Большое внимание следует уделить общению с населением. Разъяснительные профилактические беседы помогут уберечь природу и напомнят местным жителям о том, насколько велико значение их поведения для природы.
Вся эта работа в Приморье ведётся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020–2027 годы.
Отметим, что ситуацию усугубляет аномальная жара, которая стоит в крае уже не первую неделю. При этом пока прогнозы синоптиков не радуют — высокая температура воздуха будет наблюдаться еще как минимум несколько дней. Есть вероятность, что спасительные осадки придутся на первые дни августа.