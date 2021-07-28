vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля 2021, 03:11

Published 28 июля 2021, 03:11

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Дальнегорск попал в «красную зону»: в городе введён особый режим

28 июля 2021, 03:11
Сюжет
Пожар
На территории Дальнегорского городского округа введён особый противопожарный режим. Город попал в число 12 территорий Приморского края, которые оказались в так называемой «красной зоне».

Распоряжение о действии режима накануне во вторник, 27 июля, подписала председатель краевого правительства Вера Щербина. Теперь властям Дальнегорска, попавшего в список, следует действовать по инструкции, чтобы обезопасить территорию от возможных тяжёлых последствий.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира рассказали, что на время действия введённого режима запрещено дальнегорцам. Горожанам нельзя ходить в лес, разводить костры, поджигать мусор и вообще следует прекратить проведение каких-либо огнеопасных работ.

Также важно не складировать горючие материалы и легковоспламеняемый мусор. Поставлена задача запастись водой для использования в экстренных ситуациях и по необходимости нужно сделать противопожарные рвы.

Большое внимание следует уделить общению с населением. Разъяснительные профилактические беседы помогут уберечь природу и напомнят местным жителям о том, насколько велико значение их поведения для природы.

Вся эта работа в Приморье ведётся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020–2027 годы.

Отметим, что ситуацию усугубляет аномальная жара, которая стоит в крае уже не первую неделю. При этом пока прогнозы синоптиков не радуют — высокая температура воздуха будет наблюдаться еще как минимум несколько дней. Есть вероятность, что спасительные осадки придутся на первые дни августа.

#Новости#Общество#Пожар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика