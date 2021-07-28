Дальнегорск попал в «красную зону»: в городе введён особый режим

Отметим, что ситуацию усугубляет аномальная жара, которая стоит в крае уже не первую неделю. При этом пока прогнозы синоптиков не радуют — высокая температура воздуха будет наблюдаться еще как минимум несколько дней. Есть вероятность, что спасительные осадки придутся на первые дни августа.