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Posted 28 июля 2021, 05:59

Published 28 июля 2021, 05:59

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Тернейский район Приморья стал местом внедрения особого противопожарного режима

Тернейский район Приморья стал местом внедрения особого противопожарного режима

28 июля 2021, 05:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Тернейский район стал территорией, где действует особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Приморского края Верой Щербиной.

Руководители Тернейского района в диалоге с краевыми властями получили исчерпывающие рекомендации по деятельности, которая поможет в достаточной степени оказать быстрое и экстренное противодействие лесным пожарам.

Сотрудники министерства лесного хозяйства подчеркивают, что Тернейский район — не единственный муницапилет, в котором был введён противопожарный режим. В центре внимания Чугуевский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Ольгинский, Партизанский, Пожарский и Яковлевский районы.

По словам специалистов, в перечень мер противодействия лесным пожарам входит запрет на разведение костров в лесу, огнеопасные работы на землях лесного фонда. Также силами местных администраций будут организованы запасы воды для тушения лесных пожаров и уборка горючего мусора.

В некоторых районах Приморского края есть действующие лесные пожары, причиной которых могла стать гроза и жаркая приморская погода. Тушение этих пожаров осложняется несколькими факторами. Специалисты говорят, что погода на местах очень удушливая, пожары в основном происходят в крайне труднодоступных местах, кроме того, регион давно не видел дождя. Борьбой с пожарами в регионе занимаются, по меньшей мере, 200 человек.

Работа по защите природы в регионе ведётся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020–2027 годы.

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