Тернейский район Приморья стал местом внедрения особого противопожарного режима

Posted 28 июля 2021, 05:59
Published 28 июля 2021, 05:59
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Руководители Тернейского района в диалоге с краевыми властями получили исчерпывающие рекомендации по деятельности, которая поможет в достаточной степени оказать быстрое и экстренное противодействие лесным пожарам.
Сотрудники министерства лесного хозяйства подчеркивают, что Тернейский район — не единственный муницапилет, в котором был введён противопожарный режим. В центре внимания Чугуевский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Ольгинский, Партизанский, Пожарский и Яковлевский районы.
По словам специалистов, в перечень мер противодействия лесным пожарам входит запрет на разведение костров в лесу, огнеопасные работы на землях лесного фонда. Также силами местных администраций будут организованы запасы воды для тушения лесных пожаров и уборка горючего мусора.
В некоторых районах Приморского края есть действующие лесные пожары, причиной которых могла стать гроза и жаркая приморская погода. Тушение этих пожаров осложняется несколькими факторами. Специалисты говорят, что погода на местах очень удушливая, пожары в основном происходят в крайне труднодоступных местах, кроме того, регион давно не видел дождя. Борьбой с пожарами в регионе занимаются, по меньшей мере, 200 человек.
Работа по защите природы в регионе ведётся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020–2027 годы.