Тернейский район Приморья стал местом внедрения особого противопожарного режима

В некоторых районах Приморского края есть действующие лесные пожары, причиной которых могла стать гроза и жаркая приморская погода. Тушение этих пожаров осложняется несколькими факторами. Специалисты говорят, что погода на местах очень удушливая, пожары в основном происходят в крайне труднодоступных местах, кроме того, регион давно не видел дождя. Борьбой с пожарами в регионе занимаются, по меньшей мере, 200 человек.