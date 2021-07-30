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Posted 30 июля 2021, 02:35

Published 30 июля 2021, 02:35

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Приморье примет парусные соревнования чемпионата ДФО по спортивному туризму

30 июля 2021, 02:35
Сюжет
Соревнования
Лучшие спортсмены-парусники приедут в Приморье, чтобы с 31 июля по 3 августа принять участие в чемпионате Дальневосточного федерального округа по спортивному туризму на парусных дистанциях. Гонки будут проходить возле острова Рикорда.

Организацией соревнований на месте занимается федерация спортивного туризма Приморского края. По словам представителей оргкомитета, бухта Экологов в западной части острова Рикорда идеально подходит для парусной гонки. Приморье впервые принимает парусный этап туристических соревнований ДФО. Более того — этот этап впервые проводится на море, ранее он проходил на водохранилищах в Курской и Новосибирской областях.

На гонку пришли заявки почти от 40 спортсменов из Приморского края, Хабаровского края и Сахалинской области. Приморская краевая федерация спортивного туризма продолжает принимать заявки от желающих. Подробная информация по телефону +7(902) 053 79 72. Мероприятие будет организовано с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора. Как и другие спортивные соревнования краевого и межрегионального уровня, оно проходит в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что парусный спорт сейчас активно развивается в Приморском крае и получает поддержку от региона. Это касается как любителей, так и профессионалов морских гонок. В этом году парусный спорт включили в программу грядущего Восточного экономического форума. В бухте Муравьиная решено оборудовать пирс для удобства тех, кто занимается парусным спортом регулярно.

#Новости#Общество#Соревнования#Парусный спорт
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