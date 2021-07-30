Приморье примет парусные соревнования чемпионата ДФО по спортивному туризму

Posted 30 июля 2021, 02:35
Published 30 июля 2021, 02:35
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Организацией соревнований на месте занимается федерация спортивного туризма Приморского края. По словам представителей оргкомитета, бухта Экологов в западной части острова Рикорда идеально подходит для парусной гонки. Приморье впервые принимает парусный этап туристических соревнований ДФО. Более того — этот этап впервые проводится на море, ранее он проходил на водохранилищах в Курской и Новосибирской областях.
На гонку пришли заявки почти от 40 спортсменов из Приморского края, Хабаровского края и Сахалинской области. Приморская краевая федерация спортивного туризма продолжает принимать заявки от желающих. Подробная информация по телефону +7(902) 053 79 72. Мероприятие будет организовано с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора. Как и другие спортивные соревнования краевого и межрегионального уровня, оно проходит в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что парусный спорт сейчас активно развивается в Приморском крае и получает поддержку от региона. Это касается как любителей, так и профессионалов морских гонок. В этом году парусный спорт включили в программу грядущего Восточного экономического форума. В бухте Муравьиная решено оборудовать пирс для удобства тех, кто занимается парусным спортом регулярно.