Приморье примет парусные соревнования чемпионата ДФО по спортивному туризму

На гонку пришли заявки почти от 40 спортсменов из Приморского края, Хабаровского края и Сахалинской области. Приморская краевая федерация спортивного туризма продолжает принимать заявки от желающих. Подробная информация по телефону +7(902) 053 79 72. Мероприятие будет организовано с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора. Как и другие спортивные соревнования краевого и межрегионального уровня, оно проходит в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.