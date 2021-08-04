«Пупсики»: приморцы пришли в восторг от упитанных попок

Posted 4 августа 2021, 09:38
Published 4 августа 2021, 09:38
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Как сообщается на официальной странице центра в социальной сети Instagram, после переезда все малыши прошли тщательный ветеринарный осмотр. Специалисты пришли к выводу, что медвежата здоровы и упитанны: вес каждого из них составляет примерно 20 килограммов.
Сейчас маленькие медведи уже отошли от наркоза и изучают новый дом, где, как заверяют сотрудники центра, для них есть много интересного: высокие деревья, кусты, замысловатые коряги и муравейники.
Пользователи соцсетей искренне порадовались за медвежат и поблагодарили сотрудников центра «Тигр» за заботу о маленьких сиротках. Разглядывая фотографии малышей, многие не скрывали восторга.
«Хорошо в большом вольере будет им!»;
«Вот это пупсики!»;
«Ну какие же они славные!»;
«Упитанные малыши – очень хорошо»;
«Маленькие попки»;
«Восхитительные пяточки»;
«Лапочки! Спасибо вам!»;
«Растут!», – написали приморцы в комментариях.
Напомним, ежегодно через реабилитационный центр в Алексеевке проходит достаточно много медведей. Только в 2020 году оттуда выпустили в дикую природу 16 особей. Обычно в центр «Тигр» попадают совсем маленькие медвежата, появившиеся на свет зимой. Их доращивают до возраста 7-8 месяцев и выпускают в естественную среду обитания.