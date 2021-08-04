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Posted 4 августа 2021, 09:38

Published 4 августа 2021, 09:38

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

«Пупсики»: приморцы пришли в восторг от упитанных попок

«Пупсики»: приморцы пришли в восторг от упитанных попок

4 августа 2021, 09:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Гималайских медвежат-сирот, проходящих реабилитацию в центре спасения диких животных «Тигр» в селе Алексеевка Приморского края, перевели в большой вольер.

Как сообщается на официальной странице центра в социальной сети Instagram, после переезда все малыши прошли тщательный ветеринарный осмотр. Специалисты пришли к выводу, что медвежата здоровы и упитанны: вес каждого из них составляет примерно 20 килограммов.

Сейчас маленькие медведи уже отошли от наркоза и изучают новый дом, где, как заверяют сотрудники центра, для них есть много интересного: высокие деревья, кусты, замысловатые коряги и муравейники.

Пользователи соцсетей искренне порадовались за медвежат и поблагодарили сотрудников центра «Тигр» за заботу о маленьких сиротках. Разглядывая фотографии малышей, многие не скрывали восторга.

«Хорошо в большом вольере будет им!»;

«Вот это пупсики!»;

«Ну какие же они славные!»;

«Упитанные малыши – очень хорошо»;

«Маленькие попки»;

«Восхитительные пяточки»;

«Лапочки! Спасибо вам!»;

«Растут!», – написали приморцы в комментариях.

Напомним, ежегодно через реабилитационный центр в Алексеевке проходит достаточно много медведей. Только в 2020 году оттуда выпустили в дикую природу 16 особей. Обычно в центр «Тигр» попадают совсем маленькие медвежата, появившиеся на свет зимой. Их доращивают до возраста 7-8 месяцев и выпускают в естественную среду обитания.

#Новости#Наука и технологии
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