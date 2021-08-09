Уносило в море: двух отдыхающих на сапах спасли в Приморье

Posted 9 августа 2021, 10:56
Published 9 августа 2021, 10:56
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, происшествие случилось вечером в воскресенье, 8 августа.
В 18.20 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС России по Приморскому краю поступил экстренный вызов. Спасателям рассказали, что двух молодых людей на сапах уносит в море в районе острова Скребцова, и люди нуждаются в помощи.
Уже через 10 минут сотрудники МЧС отправились на поиски отдыхающих, а примерно через час молодых людей спасли и доставили на берег. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце июня текущего года приморские спасатели оказали помощь молодым людям, катер которых уносило в Японское море. Происшествие случилось в районе Рудной Пристани на севере края. Позже выяснилось, что в районе мыса Чёрных скал двигатель катера попросту заглох. Приморцы обратились за помощью, так как запустить мотор не получалось, катер дрейфовал, его медленно уносило в открытое море. Спасатели нашли в море катер с людьми, взяли на буксир и доставили к берегу.