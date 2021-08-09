Уносило в море: двух отдыхающих на сапах спасли в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце июня текущего года приморские спасатели оказали помощь молодым людям, катер которых уносило в Японское море. Происшествие случилось в районе Рудной Пристани на севере края. Позже выяснилось, что в районе мыса Чёрных скал двигатель катера попросту заглох. Приморцы обратились за помощью, так как запустить мотор не получалось, катер дрейфовал, его медленно уносило в открытое море. Спасатели нашли в море катер с людьми, взяли на буксир и доставили к берегу.