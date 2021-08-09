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Posted 9 августа 2021, 10:56

Published 9 августа 2021, 10:56

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Уносило в море: двух отдыхающих на сапах спасли в Приморье

Уносило в море: двух отдыхающих на сапах спасли в Приморье

9 августа 2021, 10:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Двух молодых людей на сапах чуть не унесло в море в районе острова Скребцова в Приморье.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, происшествие случилось вечером в воскресенье, 8 августа.

В 18.20 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС России по Приморскому краю поступил экстренный вызов. Спасателям рассказали, что двух молодых людей на сапах уносит в море в районе острова Скребцова, и люди нуждаются в помощи.

Уже через 10 минут сотрудники МЧС отправились на поиски отдыхающих, а примерно через час молодых людей спасли и доставили на берег. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце июня текущего года приморские спасатели оказали помощь молодым людям, катер которых уносило в Японское море. Происшествие случилось в районе Рудной Пристани на севере края. Позже выяснилось, что в районе мыса Чёрных скал двигатель катера попросту заглох. Приморцы обратились за помощью, так как запустить мотор не получалось, катер дрейфовал, его медленно уносило в открытое море. Спасатели нашли в море катер с людьми, взяли на буксир и доставили к берегу.

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