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Posted 11 августа 2021, 07:59

Published 11 августа 2021, 07:59

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Август аномалий: приморские синоптики рассказали о необычных явлениях

Август аномалий: приморские синоптики рассказали о необычных явлениях

11 августа 2021, 07:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
На территории Приморского края наблюдаются различные погодные аномалии. С начала месяца фиксируется аномальное потепление и похолодание, местами дождей прошло больше нормы, а кое-где установилась необычно сухая погода, как сообщают в Примпогоде.

Первые 10 дней августа средняя температура воздуха по краю была стабильно выше нормы на 1-3°С. Несмотря на то, во 2-й декаде месяца в регионе похолодало, причём теперь столбики термометров опускаются на 1-5°С ниже нормальных для этого период значений.

Ближе к середине августа пиковая температура воздуха достигла следующих значений: +20…+25 °С в среднем по краю, +15…+19 °С на востоке. Минимальная температура составляет +10…+18 °С и +6…+7 °С на северо-востоке.

Во Владивостоке 10 августа столбики термометров достигали +23 °С, однако уже 11 августа после дождя похолодало до +16…+18 °С.

Ситуация с осадками также привлекла особое внимание синоптиков — если на большей части края с 1 по 10 августа осадков выпало соответственно норме или даже в несколько раз больше, то кое-где в центре, на юге и на западе за это время дождей прошло всего 40-90% от нормального объёма.

Облачность и осадки пришли в регион в начале 2-й декады, фиксируется выпадение 1-10 миллиметров дождей.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало прогноз погоды на 2-ую неделю августа. Уже к концу рабочей недели на смену дождям и облачности может прийти яркое солнце, а температура воздуха вырастет почти до +30°С.

#Новости#Общество#Погода
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