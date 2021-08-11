Август аномалий: приморские синоптики рассказали о необычных явлениях

Ситуация с осадками также привлекла особое внимание синоптиков — если на большей части края с 1 по 10 августа осадков выпало соответственно норме или даже в несколько раз больше, то кое-где в центре, на юге и на западе за это время дождей прошло всего 40-90% от нормального объёма.