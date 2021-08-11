Август аномалий: приморские синоптики рассказали о необычных явлениях

Posted 11 августа 2021, 07:59
Published 11 августа 2021, 07:59
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Первые 10 дней августа средняя температура воздуха по краю была стабильно выше нормы на 1-3°С. Несмотря на то, во 2-й декаде месяца в регионе похолодало, причём теперь столбики термометров опускаются на 1-5°С ниже нормальных для этого период значений.
Ближе к середине августа пиковая температура воздуха достигла следующих значений: +20…+25 °С в среднем по краю, +15…+19 °С на востоке. Минимальная температура составляет +10…+18 °С и +6…+7 °С на северо-востоке.
Во Владивостоке 10 августа столбики термометров достигали +23 °С, однако уже 11 августа после дождя похолодало до +16…+18 °С.
Ситуация с осадками также привлекла особое внимание синоптиков — если на большей части края с 1 по 10 августа осадков выпало соответственно норме или даже в несколько раз больше, то кое-где в центре, на юге и на западе за это время дождей прошло всего 40-90% от нормального объёма.
Облачность и осадки пришли в регион в начале 2-й декады, фиксируется выпадение 1-10 миллиметров дождей.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало прогноз погоды на 2-ую неделю августа. Уже к концу рабочей недели на смену дождям и облачности может прийти яркое солнце, а температура воздуха вырастет почти до +30°С.