«Искупаешься и станешь Халком»: природное явление напугало приморцев

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморский фотограф сделала прекраснейшие фото с Триозёрья — живописного места отдыха в Приморье. Фото с яркой и чистой водой мгновенно привлекли комментаторов и собрали пару тысяч лайков всего за час.