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Posted 16 августа 2021, 11:08

Published 16 августа 2021, 11:08

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

«Искупаешься и станешь Халком»: природное явление напугало приморцев

16 августа 2021, 11:08
В Приморье на озере Ханка вода местами окрасилась в ярко-зелёный цвет.

Впечатляющее фото и видео с места событий были опубликованы в популярном блоге о погоде pogoda_25_region.

Как отмечает автор блога, съёмки были сделаны в районе Новокачалинска.

Обсуждая случившееся, многие пользователи социальных сетей пояснили, что происходящее на Ханке вызвано аномально жаркой погодой, из-за которой на озере наблюдается бурное цветение водорослей. Именно из-за этого явления вода и приобрела такой ядовитый и яркий оттенок.

Несмотря на приведённые аргументы о том, что ситуация является вполне нормальной, многие подписчики, посмотрев видео, отреагировали на него весьма бурно, а некоторые и вовсе были напуганы.

«Чай матча»;

«Васаби»;

«Надо же! В первый раз такое вижу. Первое фото сильно впечатлило! Спасибо, что поделились, очень интересно!»;

«Какой оригинальный цвет»;

«Жесть»;

«Кошмар!»;

«Какой ужас»;

«Фууууу»;

«Искупаешься и станешь Халком», - написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморский фотограф сделала прекраснейшие фото с Триозёрья — живописного места отдыха в Приморье. Фото с яркой и чистой водой мгновенно привлекли комментаторов и собрали пару тысяч лайков всего за час.

#Новости#Общество
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