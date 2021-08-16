«Искупаешься и станешь Халком»: природное явление напугало приморцев

Posted 16 августа 2021, 11:08
Published 16 августа 2021, 11:08
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Впечатляющее фото и видео с места событий были опубликованы в популярном блоге о погоде pogoda_25_region.
Как отмечает автор блога, съёмки были сделаны в районе Новокачалинска.
Обсуждая случившееся, многие пользователи социальных сетей пояснили, что происходящее на Ханке вызвано аномально жаркой погодой, из-за которой на озере наблюдается бурное цветение водорослей. Именно из-за этого явления вода и приобрела такой ядовитый и яркий оттенок.
Несмотря на приведённые аргументы о том, что ситуация является вполне нормальной, многие подписчики, посмотрев видео, отреагировали на него весьма бурно, а некоторые и вовсе были напуганы.
«Чай матча»;
«Васаби»;
«Надо же! В первый раз такое вижу. Первое фото сильно впечатлило! Спасибо, что поделились, очень интересно!»;
«Какой оригинальный цвет»;
«Жесть»;
«Кошмар!»;
«Какой ужас»;
«Фууууу»;
«Искупаешься и станешь Халком», - написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморский фотограф сделала прекраснейшие фото с Триозёрья — живописного места отдыха в Приморье. Фото с яркой и чистой водой мгновенно привлекли комментаторов и собрали пару тысяч лайков всего за час.