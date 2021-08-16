Ложбина смещается: синоптики рассказали о погоде в Приморье на ближайшие дни

В понедельник и вторник, 16 и 17 августа, кардинальных погодных перемен не ожидается. Над южной частью дальневосточного региона наблюдается поле повышенного атмосферного давления, однако в средней тропосфере медленно смещается ложбина. Из-за её влияния могут создастся все условия для кратковременных осадков во второй половине дня понедельника. Но уже ночью они закончатся, а завтра во второй половине дня — начнутся снова.