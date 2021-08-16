Ложбина смещается: синоптики рассказали о погоде в Приморье на ближайшие дни

Posted 16 августа 2021, 05:24
Published 16 августа 2021, 05:24
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Минувшие выходные в погодном плане были спокойными. По информации «Примпогоды», температурный фон был ниже климатических значений для этого времени. Однако отрицательная аномалия на большей части края уменьшилась.
В понедельник и вторник, 16 и 17 августа, кардинальных погодных перемен не ожидается. Над южной частью дальневосточного региона наблюдается поле повышенного атмосферного давления, однако в средней тропосфере медленно смещается ложбина. Из-за её влияния могут создастся все условия для кратковременных осадков во второй половине дня понедельника. Но уже ночью они закончатся, а завтра во второй половине дня — начнутся снова.
И самое важное — холодная воздушная масса, из-за которой на прошлой неделе в Приморском крае ощутимо похолодало, начала плавно трансформироваться к теплу. Воздух стал прогреваться на 1-3 градуса больше в большинстве районов Приморья. Столбики термометров снова поднимутся до +29 градусов.
В столице ДФО температурный фон в ближайшее время будет равен +23… +25 градусам.