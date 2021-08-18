Длина имеет значение: в Приморье «безобидный красавчик» из города всколыхнул соцсети

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Владивостока встретили змею на парковке у Нагорного парка. Очевидцы сняли на камеру мобильного телефона, как рептилия довольно шустро перебирается через бордюр и исчезает в близлежащих кустах. Видео с места событий попало в социальные сети и было опубликовано в Instagram-паблике dps.control. Впрочем, большинство подписчиков признали в змее тигрового ужа и заверили, что змея не представляет опасности для человека.