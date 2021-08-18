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Posted 18 августа 2021, 11:45

Published 18 августа 2021, 11:45

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Длина имеет значение: в Приморье «безобидный красавчик» из города всколыхнул соцсети

Длина имеет значение: в Приморье «безобидный красавчик» из города всколыхнул соцсети

18 августа 2021, 11:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Большой амурский полоз выполз во двор на улице Горького в Уссурийске.

Очевидцы сняли змею на видео. Кадры ползущего по асфальту пресмыкающегося были опубликованы в Instagram-паблике Марка Чернослива mark2_che и буквально всколыхнули соцсети: за несколько часов под постом набралось более 200 комментариев.

Примечательно, что большинство подписчиков паблика отреагировали на происходящее совершенно спокойно. Многие пользователи соцсетей отметили, что, судя по длине и окрасу, это действительно амурский полоз, а следовательно, змея совершенно безобидна и даже полезна, поскольку уничтожает мышей и крыс.

«Это амурский полоз, он не ядовит и не кусает»;

«Хорошенькая, пусть бегает»;

«Радоваться надо: крыс не будет и ядовитых змей. Он ими питается. Безобидный красавчик»;

«Это безобидный полоз, он мышей и крыс ест, людям помогает бороться с грызунами»;

«Ой, красавец»;

«Чудесный полоз», – написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Владивостока встретили змею на парковке у Нагорного парка. Очевидцы сняли на камеру мобильного телефона, как рептилия довольно шустро перебирается через бордюр и исчезает в близлежащих кустах. Видео с места событий попало в социальные сети и было опубликовано в Instagram-паблике dps.control. Впрочем, большинство подписчиков признали в змее тигрового ужа и заверили, что змея не представляет опасности для человека.

#Новости#Общество
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