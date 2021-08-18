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Posted 18 августа 2021, 02:18

Published 18 августа 2021, 02:18

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Как жара повлияла на цены в Приморском крае? Отвечают эксперты

18 августа 2021, 02:18
Сюжет
Цены
В жарком июле 2021 года наблюдалось изменение цен — продукты дешевели. Средняя годовая инфляция по итогам месяца в Приморье оказалась ниже федерального уровня, как сообщают в Приморскстате.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в июле сократился до 6,71%, хотя ещё в июне составлял 6,85%. Эксперты связывают такую динамику с разными факторами, в том числе с хорошим урожаем из-за жаркой погоды.

Так, аграрии края смогли поставить на рынок большое количество помидоров благодаря обильному урожаю. Схожая ситуация наблюдалась с яблоками и апельсинами, массово поступавшими в Приморье из регионов-производителей, где тоже выдался удачный сезон.

Одновременно с этим пакистанский картофель начали привозить в Приморский край, за счёт чего этот овощ тоже подешевел.

Впрочем, жара имела и обратный эффект на цены. Из-за роста популярности пляжного отдыха в регионе дорожали услуги кафе, гостиниц и домов отдыха. Годовой прирост цен в сфере услуг за июль достиг 3,39% против июньских 3,26%.

Общий показатель роста цен в Приморье за 2021 год к концу июля составлял 5,87%. В целом по Дальневосточному федеральному округу этот показатель равнялся 5,84%, а в среднем по стране — 6,46%.

Ранее «Восток-Медиа» писало о товарах, которые больше всего подорожали в Приморском крае с начала 2021 года. В список вошли как продовольственные, так и непродовольственные товары.

#Новости#Общество#Цены
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