Гороскоп на 20 августа: Овны собираются в путь, а Раки занимаются саморазвитием

Posted 19 августа 2021, 07:30
Published 19 августа 2021, 07:30
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
День многих ОВНОВ пройдет в обильных, но большей частью приятных хлопотах. Некоторым скоро предстоит отправиться в длительную поездку, и их ждут подготовительные работы в связи с этим. Хорошо заботиться о коже, принимать косметические процедуры.
ТЕЛЬЦЫ, поддержание порядка и рабочей атмосферы в коллективе зависит сейчас, в основном, от вас. Открываются новые перспективы и в личной, и в общественной жизни. Не забудьте договориться с друзьями о совместном отдыхе на субботу-воскресенье.
Некоторые БЛИЗНЕЦЫ поймут, что именно мешало их успешной работе и устранят помехи. Успешными окажутся поездки, связанные с семейными делами. Заботы близких на время станут важнее ваших собственных.
Многие РАКИ сосредоточатся на учёбе, и правильно сделают: самое время вкладывать деньги в свое развитие! Используйте возможность сформировать дружную команду из тех, кто вас окружает. Звёзды советуют поговорить сегодня об общих целях и наметить сроки их реализации.
ЛЬВЫ получат хороший совет, а возможно, и материальную поддержку. Благодаря новой информации в голову придут интересные мысли. Хорошо вести дневник, писать письма, рисовать.
ДЕВЫ получат более точное представление о проекте, которым занимались последнее время. Энергия сейчас возрастает, её хватит и на обычные дела, и на что-нибудь особенное. Кому-то предстоит принять решение о будущем месте жительства.
День ВЕСОВ обещает быть успешным в плане переговоров и торговли. Однако решения, принятые необдуманно, могут оказаться не слишком удачными: нужно всё тщательно взвесить. Хорошо совершать покупки для дома, заботиться о внешности.
У СКОРПИОНОВ прекрасное время для деловых и личных встреч. Ваши планы очень удачно сочетаются с возросшими организаторскими способностями, так что есть все шансы направить ход беседы в нужное русло. Вы должны выяснить действительные стремления и планы тех, кто вас окружает.
Многим СТРЕЛЬЦАМ захочется сделать свой имидж более ярким и запоминающимся: удовлетворите это желание! Хорошо сегодня заботиться о животных и растениях. А если вечером вас ждет встреча с друзьями и любимыми, придумайте для них что-нибудь интересное.
КОЗЕРОГАМ день предвещает полезное знакомство. Удастся решить важный вопрос, если взяться за дело всерьёз. Вечер хорош для романтического свидания, похода в гости. Возможно, ненужные эмоции мешают вам понять что-то важное.
ВОДОЛЕИ наверняка останутся довольны покупкой, совершенной для себя лично. Сегодня многое получается само собой, можно подняться на новые высоты, получая силы прямо из окружающего пространства. Хорошо откровенничать с друзьями за чашкой чая, заниматься общими делами.
РЫБЫ, ваш день будет довольно насыщенным, поэтому нужно как следует всё распланировать. В этот день можно многое успеть, если взять с утра нужный ритм. Люди будут легко прощать вам ваши промахи. Но не стоит злоупотреблять этим!