Осенью 2021 года любимые в Приморье «японки» достанутся не всем

В реальных цифрах 40-процентное падение составит 360 000 автомобилей, которые не дойдут до покупателей. Так, США и Китай не получат по 80 000 единиц, а Европа — около 40 000. Ещё 140 000 авто не увидят потребители на внутреннем рынке Японии.