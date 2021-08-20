Осенью 2021 года любимые в Приморье «японки» достанутся не всем

Posted 20 августа 2021, 05:53
Published 20 августа 2021, 05:53
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Автоконцерну не хватает микропроцессоров и полупроводников, также на сокращение производства влияет новый дельта-штамм COVID, распространяющийся по планете. Нехватку машин Toyota ощутят на всех рынках, куда японская компания поставляет свою продукцию.
В реальных цифрах 40-процентное падение составит 360 000 автомобилей, которые не дойдут до покупателей. Так, США и Китай не получат по 80 000 единиц, а Европа — около 40 000. Ещё 140 000 авто не увидят потребители на внутреннем рынке Японии.
«Кризис затронет как популярные модели вроде RAV4, Corolla и Camry, так и многие автомобили премиальной марки Lexus», — отмечает РБК Autonews.
Отметим, что все вышеперечисленные автомобили очень популярны в Приморском крае.
Нехватка нужных компонентов — глобальное явление, которое затронуло и других производителей. Так, АвтоВАЗ временно прекратил выпускать ряд машин «Лада» и «Рено» в Тольятти.
Кое-где было решено выпускать автомобили без недостающих деталей, как это сделали в Бразилии. Volkswagen Fox сходят с местных заводов без мультимедийного экрана, на месте которого стоит пластиковая заглушка.