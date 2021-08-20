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Posted 20 августа 2021, 05:53

Published 20 августа 2021, 05:53

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Осенью 2021 года любимые в Приморье «японки» достанутся не всем

Осенью 2021 года любимые в Приморье «японки» достанутся не всем

20 августа 2021, 05:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Автомобили
Toyota сократит производство машин на 40% в сентябре 2021 года. Решение связано с дефицитом необходимых компонентов, как пишет РБК Autonews.

Автоконцерну не хватает микропроцессоров и полупроводников, также на сокращение производства влияет новый дельта-штамм COVID, распространяющийся по планете. Нехватку машин Toyota ощутят на всех рынках, куда японская компания поставляет свою продукцию.

В реальных цифрах 40-процентное падение составит 360 000 автомобилей, которые не дойдут до покупателей. Так, США и Китай не получат по 80 000 единиц, а Европа — около 40 000. Ещё 140 000 авто не увидят потребители на внутреннем рынке Японии.

«Кризис затронет как популярные модели вроде RAV4, Corolla и Camry, так и многие автомобили премиальной марки Lexus», — отмечает РБК Autonews.

Отметим, что все вышеперечисленные автомобили очень популярны в Приморском крае.

Нехватка нужных компонентов — глобальное явление, которое затронуло и других производителей. Так, АвтоВАЗ временно прекратил выпускать ряд машин «Лада» и «Рено» в Тольятти.

Кое-где было решено выпускать автомобили без недостающих деталей, как это сделали в Бразилии. Volkswagen Fox сходят с местных заводов без мультимедийного экрана, на месте которого стоит пластиковая заглушка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о дефиците автомобилей другого азиатского автоконцерна.

#Новости#Экономика#Автомобили
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