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Posted 26 августа 2021, 05:39

Published 26 августа 2021, 05:39

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

«С ума сойти»: ситуация на пляжах Приморья взбудоражила соцсети

26 августа 2021, 05:39
Сюжет
Погода
Жители Приморского края сообщают о внушительных волнах на пляжах южной части региона. Несмотря на такую непогоду, некоторые отдыхающие продолжают плескаться в воде.

Видеозаписи волнующегося моря появились в инстаграм-паблике pogoda_25_region. Кадры были засняты в двух популярных местах отдыха — на пляже в Ливадии и на берегу в районе Славянки. И там, и там наблюдалась похожая ситуация — под затянутым тучами серым небом на берег накатывают волны.

Однако если пляж в районе Славянки почти пустой, то в Ливадии полно отдыхающих. Многие граждане остались в воде даже перед лицом волн.

Пользователи инстаграма проявили немало интереса к кадрам, которые собрали более 1 000 просмотров за час.

  • «Да-да, мы как раз попали в этот период! Посмотрели хоть, что такое тайфун»;
  • «Всё что возможно в таких волнах - это попрыгать мячиком. Но недолго и глубоко заходя. И если вода теплая. А самое разумное - сидеть поодаль и слушать шум волн»;
  • «Как не боятся в такие волны лезть?»;
  • «До сих пор море штормит? С ума сойти».

Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении приморца, который ушёл купать и не смог самостоятельно вернуться на сушу.

#Новости#Общество#Погода#Соцсети
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