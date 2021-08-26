«С ума сойти»: ситуация на пляжах Приморья взбудоражила соцсети

Posted 26 августа 2021, 05:39
Published 26 августа 2021, 05:39
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Видеозаписи волнующегося моря появились в инстаграм-паблике pogoda_25_region. Кадры были засняты в двух популярных местах отдыха — на пляже в Ливадии и на берегу в районе Славянки. И там, и там наблюдалась похожая ситуация — под затянутым тучами серым небом на берег накатывают волны.
Однако если пляж в районе Славянки почти пустой, то в Ливадии полно отдыхающих. Многие граждане остались в воде даже перед лицом волн.
Пользователи инстаграма проявили немало интереса к кадрам, которые собрали более 1 000 просмотров за час.
Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении приморца, который ушёл купать и не смог самостоятельно вернуться на сушу.