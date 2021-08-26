«С ума сойти»: ситуация на пляжах Приморья взбудоражила соцсети

Видеозаписи волнующегося моря появились в инстаграм-паблике pogoda_25_region. Кадры были засняты в двух популярных местах отдыха — на пляже в Ливадии и на берегу в районе Славянки. И там, и там наблюдалась похожая ситуация — под затянутым тучами серым небом на берег накатывают волны.