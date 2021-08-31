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Posted 31 августа 2021, 11:49

Published 31 августа 2021, 11:49

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

«Ну вот и всё»: символ неминуемо наступающей осени заметили в небе приморцы

31 августа 2021, 11:49
В Приморье пользователи социальных сетей сняли на камеру мобильного телефона летящую клином стаю птиц.

Видео было опубликовано в последний день лета, 31 августа, в популярном блоге о погоде pogoda_25_region в социальной сети Instagram. Эти кадры оказались для многих подписчиков настоящим символом неминуемо наступающей осени.

«Ну вот и всё. Птицы полетели в тёплые края. Не рановато ли?», – спрашивает автор поста.

Судя по комментариям, многие пользователи социальных сетей были по-настоящему расстроены происходящим. Одни предположили, что улетающие птицы – верный знак предстоящего похолодания. Другие же, напротив, отметили, что в данной ситуации нет ничего аномального.

«Птицы начинают миграцию в августе, самые последние улетают в ноябре. Даже если осень тёплая – это их не задержит»;

«У нас в Лазовском районе улетели почти все ласточки. В этом году очень рано»;

«Что-то странно. Мне кажется, рановато»;

«Осень ранняя будет точно. По всем признакам так оно и есть»;

«Лето, а они улетают. Это точно сегодня снято?»;

«Не хочу никаких ваших осеней»;

«Да рановато ещё. Скорее всего, тренировочный полёт. Перед курортом в тёплых странах жир сбрасывают», – пишут жители края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморцы продолжают снимать на видео змей, появляющихся на улицах населённых пунктов. По мнению пользователей социальных сетей, в последнее время пресмыкающиеся заметно активизировались в связи с предстоящим похолоданием.

#Новости#Общество
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