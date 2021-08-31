«Ну вот и всё»: символ неминуемо наступающей осени заметили в небе приморцы

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморцы продолжают снимать на видео змей, появляющихся на улицах населённых пунктов. По мнению пользователей социальных сетей, в последнее время пресмыкающиеся заметно активизировались в связи с предстоящим похолоданием.