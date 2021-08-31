«Ну вот и всё»: символ неминуемо наступающей осени заметили в небе приморцы

Posted 31 августа 2021, 11:49
Published 31 августа 2021, 11:49
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Видео было опубликовано в последний день лета, 31 августа, в популярном блоге о погоде pogoda_25_region в социальной сети Instagram. Эти кадры оказались для многих подписчиков настоящим символом неминуемо наступающей осени.
«Ну вот и всё. Птицы полетели в тёплые края. Не рановато ли?», – спрашивает автор поста.
Судя по комментариям, многие пользователи социальных сетей были по-настоящему расстроены происходящим. Одни предположили, что улетающие птицы – верный знак предстоящего похолодания. Другие же, напротив, отметили, что в данной ситуации нет ничего аномального.
«Птицы начинают миграцию в августе, самые последние улетают в ноябре. Даже если осень тёплая – это их не задержит»;
«У нас в Лазовском районе улетели почти все ласточки. В этом году очень рано»;
«Что-то странно. Мне кажется, рановато»;
«Осень ранняя будет точно. По всем признакам так оно и есть»;
«Лето, а они улетают. Это точно сегодня снято?»;
«Не хочу никаких ваших осеней»;
«Да рановато ещё. Скорее всего, тренировочный полёт. Перед курортом в тёплых странах жир сбрасывают», – пишут жители края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморцы продолжают снимать на видео змей, появляющихся на улицах населённых пунктов. По мнению пользователей социальных сетей, в последнее время пресмыкающиеся заметно активизировались в связи с предстоящим похолоданием.