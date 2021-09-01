Отремонтировать старые города или построить новые – что нужно Дальнему Востоку?

Идея министра обороны Сергея Шойгу о строительстве в Сибири трех-пяти новых городов вызвала споры в обществе как в Сибири, так и на Дальнем Востоке, два региона которого, Бурятия и Забайкалье, географически относятся к Сибири, хотя в 2019 году были включены в состав ДФО.

Дальневосточный политик Юрий Григорьев высказался против идеи министра обороны. Парламентарий выступает за развитие уже существующих российских городов, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на Vostok.Today. Свое предложение глава оборонного ведомства обосновал тем, что строительство новых городов даст мощный толчок экономике. Он предложил создавать города на 300-500, а лучше на миллион человек населения. По замыслу Шойгу, все они должны иметь направленность на ту или иную сферу экономики. Комментируя инициативу Шойгу, Юрий Григорьев отметил, что президент России Владимир Путин назвал «образом будущего» России процветающую многодетную семью, а в огромных городах с их стремительным темпом жизни многодетные семьи появляются крайне редко. Григорьев подчеркнул, что для сохранения населения на Дальнем Востоке и в Сибири необходимо всерьез заняться возрождением именно малых городов, а также поселков и деревень, поддержкой сельского хозяйства. Политик также обратил внимание на то, что совсем недавно была принята Нацпрограмма по развитию ДФО, которую никто с повестки не снимал, её еще предстоит выполнить. А эта программа предполагает развитие уже существующих городов, поселков, сёл. Григорьев акцентировал внимание на том, что старинные русские города Дальнего Востока и Сибири влачат жалкое существование. В качестве примера он привел города Забайкалья – Шилку, Нерчинск, Сретенск, с которых начиналась история развития Транссиба и всей Сибири и Дальнего Востока. Депутат убежден: прежде, чем затевать разговор о строительстве новых городов, нужно привести в порядок старые. В обоснование своего мнения Юрий Григорьев привел цифры демографических потерь на Дальнем Востоке: с 1991 по 2018 годы макрорегион потерял почти 2 млн человек, в 2019 численность населения искусственно нарастили, присоединив к ДФО Бурятию и Забайкалье, но ожидаемого властями результата это не принесло – с 2020 по 2021 годы регион потерял более 45 тыс. человек. Политик высказал убеждение в том, что жители сибирских и дальневосточных городов хотят совсем не таких проектов от власти – они хотят порядка в тех городах, в которых они живут: нормальной работы ЖКХ, медицины. Образования, адекватных цен на продукты и коммунальные услуги.