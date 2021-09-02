Правительство обеспечило решения съезда «Единой России»: пенсионеры получили выплаты

Posted 2 сентября 2021, 09:54
Published 2 сентября 2021, 09:54
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Сначала деньги поступили тем, кто получает пенсии на банковские карты, таких граждан в России более 30 млн. С 3 сентября начнутся выплаты гражданам, получающим пенсии через почтовые отделения, их еще почти 13 млн, пишет nashgorod.ru.
Первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев напомнил, что ранее было принято решение об индексации денежного довольствия и пенсий военнослужащих в зависимости от уровня инфляции. Из-за пандемии инфляция оказалась выше ожидаемой, она достигла уровня 6,5%. Если же рассматривать продуктовый набор, то она будет еще выше. Чтобы частично нивелировать это, Путин предложил единовременную выплату пенсионерам. В дальнейшем такие субсидии будут закреплены законодательно. Таким образом, рост довольствия и пенсий превысит рост инфляции.
10 000 рублей будут начислены автоматически, для этого не нужно будет подавать какие-либо документы или заявки. Эти средства не будут учитываться при оценке нуждаемости или при начислении денег в качестве соцподдержки. Также их нельзя будет изъять по решению суда или по исполнительному листу.
Ранее секретарь генсовета ЕР, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сообщил, что региональные отделения партии будут вести разъяснительную работу, касающуюся получения данной субсидии. К ней подключатся и штабы общественной поддержки «Единой России».
По информации портала ER.ru, президент подписал указ о единовременной выплате 24 августа. Обеспечением данной выплаты он поручил заняться единороссам на съезде ЕР, на котором обсуждалась народная программа партии.