Правительство обеспечило решения съезда «Единой России»: пенсионеры получили выплаты

Первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев напомнил, что ранее было принято решение об индексации денежного довольствия и пенсий военнослужащих в зависимости от уровня инфляции. Из-за пандемии инфляция оказалась выше ожидаемой, она достигла уровня 6,5%. Если же рассматривать продуктовый набор, то она будет еще выше. Чтобы частично нивелировать это, Путин предложил единовременную выплату пенсионерам. В дальнейшем такие субсидии будут закреплены законодательно. Таким образом, рост довольствия и пенсий превысит рост инфляции.