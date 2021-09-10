Почему такой грохот стоял? Жители Владивостока выяснили причину утреннего шума

Posted 9 сентября 2021, 23:59
Published 9 сентября 2021, 23:59
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Видео с молнией выложили очевидцы в паблике irecommend_vdk.
«На корабле происходили сварочные работы»;
«Мне понадобилось 15 минут, чтоб понять, что это не 1035 раз молния ударила в судно»;
«Красота! Обожаю грозу!»;
«Это Пикачу купается»;
«Завораживает!»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный дождь с ветром и грозой обрушится на Владивосток в ночь на субботу, 11 сентября. По прогнозам синоптиков, осадки начнутся уже к вечеру пятницы, 10 сентября, ночью стихия разгуляется: ожидается выпадение 15-40 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Также поднимется ветер до 11-16 метров в секунду.
Кроме того, немного похолодает — примерно до 20-27 градусов. 12 сентября, в воскресенье, циклон и атмосферные фронты уйдут из края. В этот день ожидается холодный северный ветер.