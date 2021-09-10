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Posted 9 сентября 2021, 23:59

Published 9 сентября 2021, 23:59

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Почему такой грохот стоял? Жители Владивостока выяснили причину утреннего шума

9 сентября 2021, 23:59
Многие жители Владивостока слышали с утра странный сильный грохот — и не все сразу распознали причину. Она была довольно проста — утром была гроза. Настоящая, с оглушительным громом и суровыми разрядами молний.

Видео с молнией выложили очевидцы в паблике irecommend_vdk.

«На корабле происходили сварочные работы»;

«Мне понадобилось 15 минут, чтоб понять, что это не 1035 раз молния ударила в судно»;

«Красота! Обожаю грозу!»;

«Это Пикачу купается»;

«Завораживает!»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный дождь с ветром и грозой обрушится на Владивосток в ночь на субботу, 11 сентября. По прогнозам синоптиков, осадки начнутся уже к вечеру пятницы, 10 сентября, ночью стихия разгуляется: ожидается выпадение 15-40 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Также поднимется ветер до 11-16 метров в секунду.

Кроме того, немного похолодает — примерно до 20-27 градусов. 12 сентября, в воскресенье, циклон и атмосферные фронты уйдут из края. В этот день ожидается холодный северный ветер.

#Новости#Общество#Владивосток
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