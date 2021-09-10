Почему такой грохот стоял? Жители Владивостока выяснили причину утреннего шума

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный дождь с ветром и грозой обрушится на Владивосток в ночь на субботу, 11 сентября. По прогнозам синоптиков, осадки начнутся уже к вечеру пятницы, 10 сентября, ночью стихия разгуляется: ожидается выпадение 15-40 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Также поднимется ветер до 11-16 метров в секунду.