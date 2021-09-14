«Это не медуза, это лошадина»: огромное розовое создание обнаружили у берега приморцы

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на происходящее. Одни утверждали, что раньше не встречали в акватории Приморья ничего подобного, другие не нашли в случившемся ничего эксклюзивного и утверждали, что такие медузы всегда водились в здешних водах. Также подписчики не пришли к единому мнению по поводу того, к какому именно виду морских обитателей принадлежит медуза.