«Это не медуза, это лошадина»: огромное розовое создание обнаружили у берега приморцы

Posted 14 сентября 2021, 09:57
Published 14 сентября 2021, 09:57
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Как рассказала в Instagram-паблике vdk_news одна из подписчиц, она сидела на берегу, когда заметила в воде что-то красное и очень большое. Присмотревшись, девушка поняла, что перед ней огромная медуза. После этого она постаралась подойти поближе, чтобы снять медузу на видео. Девушка даже положила на неё свой браслет, чтобы наглядно продемонстрировать колоссальные размеры морского создания.
«Это не медуза, это лошадина, она в диаметре, наверное, метр», – говорит подписчица.
Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на происходящее. Одни утверждали, что раньше не встречали в акватории Приморья ничего подобного, другие не нашли в случившемся ничего эксклюзивного и утверждали, что такие медузы всегда водились в здешних водах. Также подписчики не пришли к единому мнению по поводу того, к какому именно виду морских обитателей принадлежит медуза.
«Просто не учи биологию в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством. Обычная глубоководная медуза, похожа на цианею»;
«Очень красивая, я давным-давно видела такую на Эгершельде на пляже. Ну красавица, конечно, будешь плыть – напугаешься при встрече»;
«Я такую медузу недавно встретил под водой в том же районе. Предположительно это медуза Колокол Номура»;
«Вот это ропилема»;
«Жутко и красиво»;
«Волосистая цианея. Они огромны и прекрасны. Аккуратнее: может вызвать аллергию»;
«Очень вкусные, кстати», – написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на пляже ДВФУ в Приморье нашли крупную медузу нежно-голубого цвета.