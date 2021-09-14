Официально: Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце марта текущего года Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. Позже стало известно о том, что глава государства вакцинировался «Спутником V». После прививки он чувствовал себя хорошо и на следующий день работал в обычном режиме.