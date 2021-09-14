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Posted 14 сентября 2021, 13:30

Published 14 сентября 2021, 13:30

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Официально: Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию

14 сентября 2021, 13:30
Президент России Владимир Путин заявил о том, что на некоторое время переходит на режим самоизоляции.

Об этом стало известно в ходе телефонного разговора российского лидера с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Подробности сообщила во вторник, 14 сентября, пресс-служба главы государства. В Кремле официально заявили, что в окружении Владимира Путина были выявлены случаи заболевания COVID-19. В связи с этими обстоятельствами президент счёл необходимым самоизолироваться как лицо, контактировавшее с заражёнными коронавирусом.

Таким образом, глава российского государства не сможет лично принять участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС. Вместе с тем, президент России выразил намерение участвовать в этих мероприятиях в формате онлайн.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце марта текущего года Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. Позже стало известно о том, что глава государства вакцинировался «Спутником V». После прививки он чувствовал себя хорошо и на следующий день работал в обычном режиме.

Напомним, с 1 сентября в России стартовала лотерея денежных призов в 100 000 рублей между гражданами, сделавшими прививку от коронавируса.

Похожая акция проходит и в Приморье. По данным пресс-службы правительства региона, по состоянию на 14 сентября на розыгрыш квартир и машин зарегистрировались уже 86066 жителей края, завершивших иммунизацию от COVID-19.

#Новости#Россия#Власть
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