Официально: Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию

Posted 14 сентября 2021, 13:30
Published 14 сентября 2021, 13:30
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Об этом стало известно в ходе телефонного разговора российского лидера с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Подробности сообщила во вторник, 14 сентября, пресс-служба главы государства. В Кремле официально заявили, что в окружении Владимира Путина были выявлены случаи заболевания COVID-19. В связи с этими обстоятельствами президент счёл необходимым самоизолироваться как лицо, контактировавшее с заражёнными коронавирусом.
Таким образом, глава российского государства не сможет лично принять участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС. Вместе с тем, президент России выразил намерение участвовать в этих мероприятиях в формате онлайн.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце марта текущего года Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. Позже стало известно о том, что глава государства вакцинировался «Спутником V». После прививки он чувствовал себя хорошо и на следующий день работал в обычном режиме.
Напомним, с 1 сентября в России стартовала лотерея денежных призов в 100 000 рублей между гражданами, сделавшими прививку от коронавируса.
Похожая акция проходит и в Приморье. По данным пресс-службы правительства региона, по состоянию на 14 сентября на розыгрыш квартир и машин зарегистрировались уже 86066 жителей края, завершивших иммунизацию от COVID-19.