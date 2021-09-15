«Красиво-то как»: идеальное место для осенних фотосессий найдено в Приморье

Posted 15 сентября 2021, 09:42
Published 15 сентября 2021, 09:42
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Подписчица популярного блога о погоде pogoda_25_region в Instagram elena__koksharova сфотографировала и выложила в соцсетях снимки поля с изумрудной травой, на котором лежат десятки рулонов сена. Картину дополняют виднеющиеся на заднем плане сопки с пока ещё зелёными вершинами, ясное ярко-голубое небо и белые облака. Сообщается, что фото были сделаны в районе села Новолитовска в Партизанском районе края.
«Сколько рулонов с сеном без фотосессий пропадает!», – отметил в посте автор блога.
Однако, по словам подписчиков, жители региона уже прознали об идеальном инста-месте.
«Почему пропадает? Как раз сегодня там были»;
«Ехали в воскресенье – полно народу там было вокруг них. Автору повезло, что никого нет на поле. Наверное, в будний день фото сделано»;
«Красота, земля зовёт, мы все оттуда»;
«Красиво-то как», – написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как приморцы в погоне за живописными инста-фото истоптали подсолнуховое поле в районе села Покровка и оставили после себя различный мусор. Это случилось после того, как место получило широкую известность в социальных сетях.