«Красиво-то как»: идеальное место для осенних фотосессий найдено в Приморье

Подписчица популярного блога о погоде pogoda_25_region в Instagram elena__koksharova сфотографировала и выложила в соцсетях снимки поля с изумрудной травой, на котором лежат десятки рулонов сена. Картину дополняют виднеющиеся на заднем плане сопки с пока ещё зелёными вершинами, ясное ярко-голубое небо и белые облака. Сообщается, что фото были сделаны в районе села Новолитовска в Партизанском районе края.