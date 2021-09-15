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Posted 15 сентября 2021, 09:42

Published 15 сентября 2021, 09:42

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

«Красиво-то как»: идеальное место для осенних фотосессий найдено в Приморье

«Красиво-то как»: идеальное место для осенних фотосессий найдено в Приморье

15 сентября 2021, 09:42
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
Фотографии очень красивого места в Приморье стали объектом бурного обсуждения в соцсетях.

Подписчица популярного блога о погоде pogoda_25_region в Instagram elena__koksharova сфотографировала и выложила в соцсетях снимки поля с изумрудной травой, на котором лежат десятки рулонов сена. Картину дополняют виднеющиеся на заднем плане сопки с пока ещё зелёными вершинами, ясное ярко-голубое небо и белые облака. Сообщается, что фото были сделаны в районе села Новолитовска в Партизанском районе края.

«Сколько рулонов с сеном без фотосессий пропадает!», – отметил в посте автор блога.

Однако, по словам подписчиков, жители региона уже прознали об идеальном инста-месте.

«Почему пропадает? Как раз сегодня там были»;

«Ехали в воскресенье – полно народу там было вокруг них. Автору повезло, что никого нет на поле. Наверное, в будний день фото сделано»;

«Красота, земля зовёт, мы все оттуда»;

«Красиво-то как», – написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как приморцы в погоне за живописными инста-фото истоптали подсолнуховое поле в районе села Покровка и оставили после себя различный мусор. Это случилось после того, как место получило широкую известность в социальных сетях.

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