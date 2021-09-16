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Posted 16 сентября 2021, 07:13

Published 16 сентября 2021, 07:13

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

В Приморье стало больше многодетных семей, которым доступна выплата для покупки жилья

В Приморье стало больше многодетных семей, которым доступна выплата для покупки жилья

16 сентября 2021, 07:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Выплаты
Многодетные семьи из Приморья, которые продали полученный по госпрограмме участок, имеют право на выплату для улучшение жилищных условий. Размер финансовой поддержки будут вычисляться по специальной формуле.

Выделяемая сумма в каждом конкретном случае будет равняться стандартной выплате, от которой отняли стоимость проданного участка. Подать заявление на получение такой помощи от властей многодетные семьи могут до 31 декабря 2021 года.

Ранее возможности получить деньги для улучшения жилищной ситуации у многодетных семей не было, если они продали выданный государством участок.

Возможность получить выплату даже после продажи предоставленного земельного участка даётся многодетным семьям в рамках реализации краевой государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о выплатах, произведённых многодетным семьям в Приморье. Для осуществления такой помощи жителям края из бюджета было выделено 120 миллионов.

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