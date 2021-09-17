«Это вам — за шикарное лето»: приморцы обсуждают прогноз погоды

Posted 17 сентября 2021, 00:06
Published 17 сентября 2021, 00:06
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Пользователи соцсетей даже сделали мем, посвящённый грядущей непогоде. На нём изображён Зевс, который посылает молнию на землю.
«Это вам за шикарное лето», — гласит подпись под изображением. Чуть выше дано упоминание о том, что 21 сентября в Приморье ожидается серьёзное ухудшение погоды.
В комментариях некоторые не согласились с подобным определением.
«Шикарное? Умирали от жары и прятались по домам. Очень шикарно».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские синоптики дали предварительный прогноз погоды на вторую декаду сентября. В целом она должна быть довольно сухой — огромного количества осадков быть не должно. Однако стихия может разыграться — серьёзное ухудшение погоды ожидается 21 сентября.