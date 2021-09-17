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Posted 17 сентября 2021, 00:06

Published 17 сентября 2021, 00:06

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

«Это вам — за шикарное лето»: приморцы обсуждают прогноз погоды

17 сентября 2021, 00:06
Сюжет
Погода
В Приморье ожидается серьёзное ухудшение погоды. Синоптики говорят, что ждать основного удара циклона следует приблизительно 21 сентября. Реакция жителей региона не заставила себя ждать — многие остались недовольны таким поворотом событий.

Пользователи соцсетей даже сделали мем, посвящённый грядущей непогоде. На нём изображён Зевс, который посылает молнию на землю.

«Это вам за шикарное лето», — гласит подпись под изображением. Чуть выше дано упоминание о том, что 21 сентября в Приморье ожидается серьёзное ухудшение погоды.

В комментариях некоторые не согласились с подобным определением.

«Шикарное? Умирали от жары и прятались по домам. Очень шикарно».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские синоптики дали предварительный прогноз погоды на вторую декаду сентября. В целом она должна быть довольно сухой — огромного количества осадков быть не должно. Однако стихия может разыграться — серьёзное ухудшение погоды ожидается 21 сентября.

#Новости#Общество#Погода
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