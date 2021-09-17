«Это вам — за шикарное лето»: приморцы обсуждают прогноз погоды

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские синоптики дали предварительный прогноз погоды на вторую декаду сентября. В целом она должна быть довольно сухой — огромного количества осадков быть не должно. Однако стихия может разыграться — серьёзное ухудшение погоды ожидается 21 сентября.