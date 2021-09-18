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Posted 18 сентября 2021, 00:58

Published 18 сентября 2021, 00:58

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

«Я так мусор хожу выносить»: приморцы оценили свадебную причёску за 6,5 тысячи

«Я так мусор хожу выносить»: приморцы оценили свадебную причёску за 6,5 тысячи

18 сентября 2021, 00:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительница Владивостока пожаловалась на работу парикмахера, которая сделала девушке перед свадьбой странную причёску за 6,5 тысяч рублей.

В паблике revizor_vdk автор достаточно подробно описала эту историю. Дело в том, что девушка планировала свадьбу в лаконичном и довольно сдержанном стиле. Она выбрала строгое подвенечное платье и решила, что причёска должна быть такой же — простой, но аккуратной.

Для этого будущая невеста записалась к парикмахеру. По её словам, по договорённости мастер сделала только часть работы — вьющиеся локоны возле лица. Остальная часть, по мнению невесты, была сделана на «авось» и представляла собой обычную гульку. Заказчица обратила внимание, что слишком бросается в глаза резинка для волос — тогда мастер обвязала её сверху белой атласной ленточкой.

Сообщение, ценник, простота и явная небрежность в причёске — всё это вызвало негодование в социальных сетях и собрало сотни комментариев.

«Судя по работам в профиле, вы стали обладателем белой ленточки, которая путешествует с головы на голову»;

«Там ещё розовая есть, но она за 7500»;

«Я с такой мусор хожу выносить. Или полы мою, чтобы волосы не мешались — убираю быстренько»;

«Я бы бесплатно краше вам сделала. Самое главное (надеюсь) свадьба и настроение были не испорчены. Желаю вам счастья на долгие годы и встречать поменьше таких людей на своём пути»;

«После таких отзывов я хочу стать причесочником. 6т.₽ за соплюху из волос заработать — топчик. А ленточка вообще топ, будто от засохшего букета срезали и навязали»;

«Я бы плакала, обнаружив это… как важно быть в этот день идеальной. Молодец, что не зациклилась на причёске, не испортила себе настроение. Все не может быть идеально в этот день. Но зато будет что вспомнить»;

«Слов нет, одни эмоции. Что это за мастер, которая не предложила репетицию причёски свадебной. Как можно, не зная качество и структуру волос, оставлять всё на день регистрации и пытаться что-то сделать за час. Уверена, после репетиции вы бы отказались от такого горе-стилиста».

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