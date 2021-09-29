Ехать на природу или остаться дома? Что ждёт приморцев в выходные – подробный прогноз

Posted 29 сентября 2021, 09:53
Published 29 сентября 2021, 09:53
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Так, по данным «Примпогоды», в первые выходные октября погода в крае будет неустойчивой.
В субботу, 2-го числа, регион будет находиться во власти антициклона. Ночь будет по-настоящему осенней и прохладной: местами столбики термометров опустятся до +2°С, а в горных районах и вовсе возможны заморозки – до 0...-5°С.
Днём в первой половине субботы погода обещает быть достаточно комфортной: до +13...+20°С. А вот во второй половине дня к южному побережью края подойдет циклон, небо затянут облака, местами начнутся осадки, которые в ночь на воскресенье накроют почти всю территорию края.
Днем в воскресенье, 3 октября, циклон уйдёт на Японское море, а вслед за ним вторгнется гребень антициклона, дожди прекратятся. Будет на 1-4 градуса теплее, чем в субботу.
Однако радоваться хорошей погоде жителям края придётся недолго: в конце выходных ситуация снова изменится.
С запада к региону подойдут фронтальные разделы китайского циклона, которые снова вызовут дожди.
В понедельник, 4 октября, циклон двинется на север края. Погода серьёзно ухудшится: будут идти дожди, местами сильные.
Во Владивостоке в предстоящие выходные октября погода также будет переменчивой. В ночь на субботу будет довольно прохладно – до +8...+11°С. Днём облачно, вечером возможен небольшой дождь. Однако будет довольно тепло – +15...+18°С.
Днём в воскресенье, 3 октября, в дальневосточной столице ожидается погода без осадков, только ближе к вечеру снова может пойти небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся на 1-2 градуса по сравнению с субботой. В ночь на понедельник дожди в краевом центре усилятся.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что днём в среду, 29 сентября, на Владивосток обрушился ливень. Дождь был такой силы, что в считанные минуты затопил некоторые городские улицы.