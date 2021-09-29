Ехать на природу или остаться дома? Что ждёт приморцев в выходные – подробный прогноз

Днём в первой половине субботы погода обещает быть достаточно комфортной: до +13...+20°С. А вот во второй половине дня к южному побережью края подойдет циклон, небо затянут облака, местами начнутся осадки, которые в ночь на воскресенье накроют почти всю территорию края.