«Дождь, сильный ветер»: синоптики рассказали о погоде в Приморье на выходных

Прохладно будет в ночь с 1 на 2 октября, когда столбики термометров окажутся на 1-3 градуса ниже, чем предыдущей ночью. Уже днём в субботу в регионе потеплеет до +13…+20°С. Сильных осадков в этот день не ожидается.