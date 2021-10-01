«Дождь, сильный ветер»: синоптики рассказали о погоде в Приморье на выходных

Posted 1 октября 2021, 07:45
Published 1 октября 2021, 07:45
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Прохладно будет в ночь с 1 на 2 октября, когда столбики термометров окажутся на 1-3 градуса ниже, чем предыдущей ночью. Уже днём в субботу в регионе потеплеет до +13…+20°С. Сильных осадков в этот день не ожидается.
Также дожди в Приморье маловероятны в ночь на воскресенье, 3 октября. Днём вероятность выпадения осадков будет выше.
Схожая погода будет на выходных и во Владивостоке. Холоднее всего окажется в ночь на субботу, когда температура воздуха опустится до +8…+11°С. Во второй половине дня температура воздуха в городе повысится до 16…+19°С.
«В воскресенье во Владивостоке будет облачная погода, сильный юго-восточный ветер, во второй половине дня может пойти дождь», — добавляют синоптики.