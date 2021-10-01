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Posted 1 октября 2021, 07:45

Published 1 октября 2021, 07:45

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

«Дождь, сильный ветер»: синоптики рассказали о погоде в Приморье на выходных

«Дождь, сильный ветер»: синоптики рассказали о погоде в Приморье на выходных

1 октября 2021, 07:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
В выходные 2–3 октября температура воздуха в Приморье достигнет +20°С, хотя местами может похолодать до +8°С. Не исключены сильные осадки, как сообщают приморские синоптики.

Прохладно будет в ночь с 1 на 2 октября, когда столбики термометров окажутся на 1-3 градуса ниже, чем предыдущей ночью. Уже днём в субботу в регионе потеплеет до +13…+20°С. Сильных осадков в этот день не ожидается.

Также дожди в Приморье маловероятны в ночь на воскресенье, 3 октября. Днём вероятность выпадения осадков будет выше.

Схожая погода будет на выходных и во Владивостоке. Холоднее всего окажется в ночь на субботу, когда температура воздуха опустится до +8…+11°С. Во второй половине дня температура воздуха в городе повысится до 16…+19°С.

«В воскресенье во Владивостоке будет облачная погода, сильный юго-восточный ветер, во второй половине дня может пойти дождь», — добавляют синоптики.

Ранее «Восток-Медиа» писало об ударе стихии, который ожидается в Приморье 3–4 октября.

#Новости#Общество#Погода#Дождь
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