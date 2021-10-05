Путин подписал: в России учредили новый праздник

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье пройдет «День бойца студенческих отрядов». Администрация Владивостока уже начала искать подрядчика для его организации за 600 000 рублей. На Госзакупках уже появился соответствующий аукцион по оказанию услуг организации и проведения городского молодёжного мероприятия «День бойца студенческих отрядов».