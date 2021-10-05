Путин подписал: в России учредили новый праздник

Posted 5 октября 2021, 00:31
Published 5 октября 2021, 00:31
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как сообщает Новые известия, указ уже вступил в силу. Теперь, получается, 17 октября праздник состоится официально.
Согласно тексту документа, день заведён чтобы «укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства в воспитании детей».
Отметим, что первыми с инициативой утверждения этого праздника выступил Минтруд. Инициатором стала Анна Кузнецова — на тот момент уполномоченный по правам ребёнка.
К слову, День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье пройдет «День бойца студенческих отрядов». Администрация Владивостока уже начала искать подрядчика для его организации за 600 000 рублей. На Госзакупках уже появился соответствующий аукцион по оказанию услуг организации и проведения городского молодёжного мероприятия «День бойца студенческих отрядов».