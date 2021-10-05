vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2021, 00:31

Published 5 октября 2021, 00:31

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Путин подписал: в России учредили новый праздник

5 октября 2021, 00:31
Сюжет
НИ
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России учреждается ещё один праздник — День отца. Отмечать его будут в третье воскресенье октября.

Как сообщает Новые известия, указ уже вступил в силу. Теперь, получается, 17 октября праздник состоится официально.

Согласно тексту документа, день заведён чтобы «укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства в воспитании детей».

Отметим, что первыми с инициативой утверждения этого праздника выступил Минтруд. Инициатором стала Анна Кузнецова — на тот момент уполномоченный по правам ребёнка.

К слову, День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье пройдет «День бойца студенческих отрядов». Администрация Владивостока уже начала искать подрядчика для его организации за 600 000 рублей. На Госзакупках уже появился соответствующий аукцион по оказанию услуг организации и проведения городского молодёжного мероприятия «День бойца студенческих отрядов».

#Новости#Общество#Россия#НИ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика