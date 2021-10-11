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Posted 10 октября 2021, 23:16

Published 10 октября 2021, 23:16

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Первый снег во Владивостоке: синоптики Примгидромета готовят жителей края к осадкам

Первый снег во Владивостоке: синоптики Примгидромета готовят жителей края к осадкам

10 октября 2021, 23:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Синоптики Приморского края рассказали, когда обычно в регионе выпадает первый снег. Пока в крае наблюдается солнечная и довольно тёплая погода, жители региона уже готовятся к морозам и осадкам.

За последние 60 лет в этот день (11 октября) первый снег выпадал всего три раза: в 1982, 1987 и 2017 годах. Эти случаи вошли в метеорологическую историю, так как являются не свойственными климату Владивостока.

Специалисты Примгидромета собрали несколько фактах о первом снеге во Владивостоке:

  • за всю историю наблюдений, а это более 100 лет, самый ранний снег наблюдался 4 октября в 1963 году;
  • по статистике, одинаково часто (в 26% случаев) первый снег идёт в третьей декаде октября и в 3-ей декаде ноября и в 20% случаев — в 1-й и 2-й декадах ноября и лишь в 1 — 4% раньше или позже этих сроков;
  • обычно первый снег лежит недолго и при оттепелях в дневные часы сходит;
  • устойчивый снежный покров появляется намного позже: от 18 ноября до 4 января;
  • только в 23% случаев сроки выпадения первого снега, появления и установления снежного покрова совпадали и приходились они на третью декаду ноября;
  • за весь холодный период во Владивостоке бывает в среднем около 78 дней с любым снежным покровом, наименьшее число дней (42) отмечалось в зиму 2003–2004 годах, а наибольшее (118) — 2000–2001 гг.

Приморцы с радостью бы оттянули этот момент — никому не хочется осадков и Дня жестянщика. Вот, что они пишут в комментариях:

  • «Хотелось бы, чтоб это был ноябрь»;
  • «Говорят, на 18 число какую-то непогоду передают»;
  • «На мужа день рождения, 22 октября, часто метель со снегом или мокрым дождём начинается».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что интерактивная карта погоды, размещенная на сайте windy.com показала неутешительный прогноз погоды на конец октября. И если на следующей неделе ожидается потепление и +23 градуса, то в понедельник, 18 октября, столица ДФО может оказаться во власти снежного циклона.

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