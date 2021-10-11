Первый снег во Владивостоке: синоптики Примгидромета готовят жителей края к осадкам

Posted 10 октября 2021, 23:16
Published 10 октября 2021, 23:16
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
За последние 60 лет в этот день (11 октября) первый снег выпадал всего три раза: в 1982, 1987 и 2017 годах. Эти случаи вошли в метеорологическую историю, так как являются не свойственными климату Владивостока.
Специалисты Примгидромета собрали несколько фактах о первом снеге во Владивостоке:⠀
Приморцы с радостью бы оттянули этот момент — никому не хочется осадков и Дня жестянщика. Вот, что они пишут в комментариях:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что интерактивная карта погоды, размещенная на сайте windy.com показала неутешительный прогноз погоды на конец октября. И если на следующей неделе ожидается потепление и +23 градуса, то в понедельник, 18 октября, столица ДФО может оказаться во власти снежного циклона.