Первый снег во Владивостоке: синоптики Примгидромета готовят жителей края к осадкам

за всю историю наблюдений, а это более 100 лет, самый ранний снег наблюдался 4 октября в 1963 году;

по статистике, одинаково часто (в 26% случаев) первый снег идёт в третьей декаде октября и в 3-ей декаде ноября и в 20% случаев — в 1-й и 2-й декадах ноября и лишь в 1 — 4% раньше или позже этих сроков;

обычно первый снег лежит недолго и при оттепелях в дневные часы сходит; ⠀

устойчивый снежный покров появляется намного позже: от 18 ноября до 4 января;

только в 23% случаев сроки выпадения первого снега, появления и установления снежного покрова совпадали и приходились они на третью декаду ноября;