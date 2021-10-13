Готово ли Приморье к четвёртой волне коронавируса?

Posted 13 октября 2021, 09:39
Published 13 октября 2021, 09:39
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе правительственного совещания, на 12 октября по всей стране было развёрнуто 255 000 мест для «ковидных» пациентов. Из них занято уже 235 000 — более 90%.
Примерно 11% всех россиян, госпитализированных с коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии.
«Практически это всё пациенты, не прошедшие вакцинацию», — отметил премьер-министр.
Как обстоит ситуация в Приморском крае? По данным, полученным «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, свободных коек в процентном соотношении больше, чем в среднем по стране.
Всего мест для «ковидных» пациентов в больницах края насчитывается 2 063, а заняты порядка 75% из них — стало быть, около 1 500. Немалая часть этих коек сейчас отдана больным, у которых COVID принял тяжёлую форму.
«В среднем сейчас более 300 человек [порядка 20% всех госпитализированных] в госпиталях с тяжёлой формой заболевания», — рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе минздрава региона.
При дальнейшем росте заболеваемости могут быть оперативно развёрнуты ещё сотни коек, что доведёт общее число до 2 800. Больные с поражённой дыхательной системой будут обеспечены аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), приобретёнными в достаточном количестве заранее.
Вниманием не обделены и пациенты, лечащиеся от коронавируса амбулаторно — на дому. По назначению врача эти граждане бесплатно получают лекарства, причём медикаменты в первую очередь выдаются людям старшего возраста и приморцам с диагнозом «пневмония».
Обеспечить себе защиту от коронавируса и лёгкое течение болезни можно лишь одним способом — прохождением вакцинации.