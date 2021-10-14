Пытался уйти от погони и опрокинулся: подробности ДТП рассказали в приморской полиции

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Во Владивостоке молодой человек на иномарке, не имея водительских прав, пытался уйти от полиции. Погоня закончилась тем, что парень не справился с управлением, и машина перевернулась.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали подробности случившегося. Инспекторы ДПС дежурили в районе дома № 59 на улице Некрасовская. Мимо них проезжала машина марки Toyota Aqua. Стражи порядка попытались остановить авто для проверки документов, но водитель лишь нажал на газ. Сотрудникам полиции пришлось броситься в погоню. В районе дома 18 по проспекту 100-летия Владивостока водитель «Тойоты» не справился с управлением – машина опрокинулась. Водитель иномарки – 19-летний парень – не пострадал и был задержан на месте происшествия. Выяснилось, что у молодого человека даже нет водительских прав. Несмотря на это, парень взял в прокат автомобиль и отправился кататься по городу. Теперь юному нарушителю придётся ответить за свои действия по закону. В отношении приморца были составлены протоколы по статьям о невыполнении законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и управлении автомобилем без водительских прав. Ранее «Восток-Медиа» писало о необычном ДТП, которое случилось во Владивостоке перед Низководным мостом.