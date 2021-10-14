Пытался уйти от погони и опрокинулся: подробности ДТП рассказали в приморской полиции

Posted 14 октября 2021, 12:59
Published 14 октября 2021, 12:59
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали подробности случившегося.
Инспекторы ДПС дежурили в районе дома № 59 на улице Некрасовская. Мимо них проезжала машина марки Toyota Aqua. Стражи порядка попытались остановить авто для проверки документов, но водитель лишь нажал на газ.
Сотрудникам полиции пришлось броситься в погоню. В районе дома 18 по проспекту 100-летия Владивостока водитель «Тойоты» не справился с управлением – машина опрокинулась.
Водитель иномарки – 19-летний парень – не пострадал и был задержан на месте происшествия. Выяснилось, что у молодого человека даже нет водительских прав. Несмотря на это, парень взял в прокат автомобиль и отправился кататься по городу.
Теперь юному нарушителю придётся ответить за свои действия по закону. В отношении приморца были составлены протоколы по статьям о невыполнении законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и управлении автомобилем без водительских прав.
Ранее «Восток-Медиа» писало о необычном ДТП, которое случилось во Владивостоке перед Низководным мостом.