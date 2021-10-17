Зима близко: дорогу на севере Приморья засыпало снегом

Posted 17 октября 2021, 09:38
Published 17 октября 2021, 09:38
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Кадры с заснеженной дорогой в Тернейском районе появились в инстаграм-паблике pogoda_25-region.
Как видно на видео, снега падало столько, что под ним полностью скрылась не успевшая опасть листва придорожных деревьев. Сама дорога тоже была погребена под снегом, прямо по которому пришлось ехать автомобилисту.
«Вот так выглядела на этих выходных дорога в [село] Амгу Тернейского района», - прокомментировал зрелище паблик.
Пользователей соцсетей впечатлил зимний пейзаж.
Ранее «Восток-Медиа» писало о выпадении снега в других точках Приморья в период 16-17 октября. Осенний снегопад поразил жителей региона, которые поспешили поделиться фотографиями заснеженных пейзажей в соцсетях.