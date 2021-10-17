vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября 2021, 09:38

Published 17 октября 2021, 09:38

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Зима близко: дорогу на севере Приморья засыпало снегом

17 октября 2021, 09:38
Сюжет
Снегопад
Дорога в Тернейском районе Приморского края оказалась полностью засыпана снегом из-за непогоды 16-17 октября. Заснеженный пейзаж впечатлил пользователей соцсетей.

Кадры с заснеженной дорогой в Тернейском районе появились в инстаграм-паблике pogoda_25-region.

Как видно на видео, снега падало столько, что под ним полностью скрылась не успевшая опасть листва придорожных деревьев. Сама дорога тоже была погребена под снегом, прямо по которому пришлось ехать автомобилисту.

«Вот так выглядела на этих выходных дорога в [село] Амгу Тернейского района», - прокомментировал зрелище паблик.

Пользователей соцсетей впечатлил зимний пейзаж.

  • «Сказочно красиво»;
  • «Зима близко».

Ранее «Восток-Медиа» писало о выпадении снега в других точках Приморья в период 16-17 октября. Осенний снегопад поразил жителей региона, которые поспешили поделиться фотографиями заснеженных пейзажей в соцсетях.

#Новости#Общество#Снегопад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика