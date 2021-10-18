Красивое: броши с QR-кодами о вакцинации от COVID-19 изготовили дети в Приморье

Posted 18 октября 2021, 13:35
Published 18 октября 2021, 13:35
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Информация об этом появилась вечером в понедельник, 18 октября, на официальной странице правительства края в социальной сети Instagram.
Сообщается, что полезный аксессуар ребята сделали на занятиях по технологии в детском мобильном технопарке, а затем – уже вместе со взрослыми – даже запустили мелкосерийное производство брошей с QR-кодами.
Комментируя свою идею, школьники отметили, что такое украшение может быть очень полезным: оно позволит быстро подтвердить, что человек уже прошёл вакцинацию от коронавируса. Конечно, пока что сделавшие прививку граждане предпочитают носить с собой сертификат или телефон с его электронной версией, но теперь у них появится замечательная альтернатива – ведь всегда есть риск потерять или забыть документ, а сотовый может разрядиться, в то время как брошь всегда будет под рукой.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в Приморском крае были ужесточены антиковидные меры. В частности, с 15 ноября 2021 года попасть в кафе и рестораны, фитнес-клубы и учреждения культуры можно будет только при предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации или справки о недавно сделанном отрицательном ПЦР-тесте.