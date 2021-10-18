Красивое: броши с QR-кодами о вакцинации от COVID-19 изготовили дети в Приморье

Комментируя свою идею, школьники отметили, что такое украшение может быть очень полезным: оно позволит быстро подтвердить, что человек уже прошёл вакцинацию от коронавируса. Конечно, пока что сделавшие прививку граждане предпочитают носить с собой сертификат или телефон с его электронной версией, но теперь у них появится замечательная альтернатива – ведь всегда есть риск потерять или забыть документ, а сотовый может разрядиться, в то время как брошь всегда будет под рукой.